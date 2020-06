MZ: rozwiązanie nocnych dyżurów przy najbliższej nowelizacji ustawy

Apteka przy szpitalnym oddziale ratunkowym, która działa w nocy, to właściwy kierunek (fot. archiwum)

Od półtora roku resort zdrowia ma dane dotyczące sprzedaży leków na receptę. Widzi dokładnie czas sprzedaży. Do północy ten rynek jeszcze funkcjonuje. Do 23.00 dosyć istotnie. Ale po północy właściwie zamiera. Do godziny 6 rano sprzedaży praktycznie nie ma.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, podczas debaty zorganizowanej przez Gazetę Prawną odniósł się do kwestii nocnych dyżurów aptek. Przyznał, że od dawna ma w tej sprawie prośby NIA oraz Związku Powiatów Polskich, by zaproponować zmiany. - Od półtora roku mamy bardzo dobre dane dotyczące sprzedaży leków na receptę. Widzimy dokładnie czas sprzedaży - mówił wiceminister. Jak przyznał, z danych wynika, że "do północy ten rynek jeszcze funkcjonuje. Do 23.00 dosyć istotnie": - Ale po północy właściwie zamiera. Do godziny 6 rano sprzedaży praktycznie nie ma. To w ocenie urzędnika powoduje, że należy inaczej zabezpieczyć lekowe potrzeby mieszkańców. - Chcemy na ten temat rozmawiać ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, bo dostaliśmy też raport z PharmaNET-u, z którego wynika, że dosyć duża część aptek organizacji ma apteki całodobowe, działające często przy dużym szpitalu. - Apteka przy szpitalnym oddziale ratunkowym, która działa w nocy, to właściwy kierunek. Przy ustalaniu wytycznych do wyznaczania dyżurów aptek powinno być wzięte pod uwagę kilka elementów. Nie ma sensu wyznaczać dyżur aptece, która jest daleko od jakiegokolwiek miejsca, albo która jest słabo zaopatrzona. Jak jest słabo zaopatrzona w ciągu dnia, to tak samo źle będzie zaopatrzona w nocy - mówił wiceminister. Dodał, że były różne propozycje rozwiązania. W tym przeniesienie prerogatyw z zakresu działania powiatów do wojewodów. Jego zdaniem, podstawą jest jednak uznanie, że w trybie ratującym życie to nie apteka, tylko izba przyjęć i SOR są potrzebne pacjentom. - Powinniśmy w tym zakresie przyjąć jakiekolwiek rozwiązanie przy najbliższej nowelizacji ustawy - podkreślił wiceminister. Więcej: https://www.nia.org.pl

