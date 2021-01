MZ: w ciągu 6 ostatich lat więcej pielęgniarek i położnych

Liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 23 grudnia 2020 r. wzrosła o 12 802 osoby, tj. o około 5,85%. Zaś liczba aktywnych zawodowo położnych o 2 665 osób, tj. o około 10,42% - poinformował resort zdrowia.

Do resortu zdrowia trafiła petycja nawołująca do powrotu do kształcenia pielęgniarek w szkołach średnich. Jednak ministerstwo jednoznacznie odpowiedziało, że nie ma na to szans, a kształcenie na poziomie wyższym przynosi efekty - w ciągu ostatnich lat wzrosła liczba pielęgniarek i położnych.

"Polska w 1999 r. zdecydowała się podpisać deklarację bolońską i przystąpić do europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Wynikiem Procesu Bolońskiego było umiejscowienie systemu kształcenia polskich pielęgniarek, po2004r. wyłącznie na poziomie wyższym" - informuje MZ i opisuje:

Jednym z działań określonych w ww. dokumencie jest utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych. Warto wskazać, iż zgodnie z ww. dokumentem, jednym z priorytetów Ministra Zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz upowszechnienia w systemie opieki zdrowotnej zawodu opiekuna medycznego - profesji współuczestniczącej w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagającej pracę pielęgniarek i położnych.

Działania prowadzone na poziomie resortu w ostatnich latach na rzecz pielęgniarek i położnych przyniosły widoczne efekty w postaci zatrzymania niekorzystnego trendu – niedoboru pielęgniarek i położnych

Według stanu na koniec 2020 roku wynika, że liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 23 grudnia 2020 r. wzrosła o 12 802 osoby, tj. o około 5,85%.

Również liczba aktywnych zawodowo położnych w okresie od 31 grudnia 2014r. do 23 grudnia 2020 r. wzrosła o 2 665 osób, tj. o około 10,42%.

Liczba szkół kształcących pielęgniarki na poziomie pierwszego stopnia wzrosła z 74 uczelni w 2014 roku do 107 uczelni w 2020r. (33 uczelnie więcej) - stan na 12 stycznia 2020 r.

Wzrosło zainteresowanie studiami pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo - w roku akademickim 2014/2015 zostało przyjętych na pielęgniarstwo I stopnia 5431 osób, a w roku 2019/2020 – 7840 osób.