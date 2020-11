MZ: w każdym województwie zostaną utworzone banki tlenowe. Ma ich być 37

Wielkość banku tlenowego w każdym województwie jest inna, co wiąże się ze zróżnicowaną sytuacją w kwestii dostępności do tlenu - ocenia MZ (fot. Pixabay)

Aby poprawić dostępność do tlenu utworzone zostaną utworzone w każdym województwie banki tlenowe (od 1 do 5) z zapasem butli określonym według potrzeb zgłoszonych przez koordynatora ds. zaopatrzenia w tlen powołanego przez poszczególnych wojewodów. Będzie to łącznie 37 banków tlenowych w całej Polsce.

W całej Polsce placówki zaczęły za pośrednictwem mediów przekazywać sygnały o brakach tlenu medycznego koniecznego do tlenoterapii pacjentów z COVID-19. Okazało się, że wiele z nich ma zabezpieczenia w tlen na zaledwie jeden dzień, a opóźnienia w dostawach grożą tragedią. Problemy pojawiły nie tylko z brakiem dostępności tlenu medycznego w butlach. Zdarzały się też sytuacje, że butle z tlenem były, ale zabrakło reduktorów do nich - nie można było kupić. Zakaz wywozu

Ministerstwo Zdrowia na systemowe braki w dostawach tlenu do szpitali zareagowało 6 listopada. Na opublikowanej tzw. ''liście antywywozowej'' w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia znalazły się m.in. ''punkty poboru gazów medycznych'', ''dozowniki tlenu'' oraz ''reduktory (montowane do butli tlenowych)''. Cztery dni później minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej, że rząd planuje przekształcenie krajowej infrastruktury produkcji tlenu technicznego na infrastrukturę do dostarczania tlenu medycznego. Zapowiedział zmiany w produkcji tlenu technicznego spółki Orlen i pomoc Polfy Tarchomin w certyfikacji tego tlenu do wykorzystania w celach medycznych. Wspominał także o planie budowy dużych zbiorników tlenowych przy szpitalach. W związku wieloma sygnałami o problemach z dostawami tlenu do szpitali w niektórych województwach Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 12 listopada wszczął postępowanie wyjaśniające, mające na celu sprawdzenie czy nie dochodzi do praktyk ograniczających konkurencję na rynku dostaw tlenu do szpitali. Pożar z tlenem

W połowie listopada Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wśród przedstawionych ministrowi zdrowia problemów systemu ochrony zdrowia wskazywał na to, że w szpitalach i karetkach pogotowia występują braki tlenu dla pacjentów zakażonych koronawirusem, a w szpitalach, gdzie go jeszcze nie brakuje, instalacje są przeciążone i może dojść do ich uszkodzenia.

