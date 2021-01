MZ: większość restrykcji zostaje. U nas jest dobrze, ale za granicą nie

Decyzja, którą podjęliśmy, sprowadza się do przedłużenia zasad bezpieczeństwa etapu odpowiedzialności do 14 lutego. Po tym okresie podejmiemy decyzje, co dalej - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd zapowiada jednak otwarcie handlu. Nie będzie godzin dla seniora.

Sytuacja epidemiczna w Polsce i Europie była podstawą do naszego podejmowania decyzji, co do kształtu obostrzeń w najbliższym czasie. Mamy stopniowy spadek zakażeń w Polsce. Impuls świąteczny przyczynił się do spowolnienia tempa spadku.

- Ta sytuacja ma również przełożenie na sytuację w szpitalach - hospitalizacje spadły po raz pierwszy od długiego czasu poniżej 14 tysięcy. W szczytowym momencie mieliśmy ponad 23 tysiące hospitalizacji - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej (28 stycznia):

Ten spadek na poziomie liczby zachorowań mieliśmy również odczuwalny na poziomie liczby zgonów. Ostatni tydzień przyniósł tu też pewną poprawę - spadek też jest mniej więcej 10 procentowy.

Ta sytuacja w Polsce wydaje się być w tej chwili ustabilizowana, ale są 2 ryzyka: jedno dot. sytuacji międzynarodowej, a drugie dot. nowych mutacji wirusa.

Mimo trwającego procesu szczepień, w Europie wciąż obowiązują rygorystyczne obostrzenia, mające na celu jak najszybsze ograniczenie rozwoju pandemii.

Mamy bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego. Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie zieloną wyspą na tle zachorowań w innych krajach Europy, więc nieuwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne.

Od 1 lutego otwieramy sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Od 1 lutego zostają otwarte instytucje kultury - galerie sztuki i muzea.

Przedsiębiorcy zwrócili się do nas z apelem o zniesienie godzin dla seniora - ponieważ otwieramy cały handel w reżimie sanitarnym, to również przychylimy się do tego apelu i od 1 lutego godziny dla seniora zostają zniesione.