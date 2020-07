MZ ws. aplikacji Gemini: zablokowano konto apteki; powiadomiono organy ścigania

Są wątpliwości co do legalności przedmiotowej praktyki - zaznacza Cieszyński (Fot. Archiwum)

Nie doszło do wycieku informacji z Systemu e-Zdrowia co do danych osobowych pacjentów z e-recept - informuje Centrum e-Zdrowia w piśmie do RPO. Mowa jest natomiast o podejrzeniu wykorzystania danych niezgodnie z prawem przez konkretną aptekę i spółkę prowadzącą sieć, do której należy ta apteka.

Minister Zdrowia przedstawił Rzecznikowi Praw Obywatelskich wyjaśnienia w związku z niepokojącymi doniesieniami "Dziennika Gazety Prawnej", dotyczącymi wykorzystywania przez apteki danych osobowych pacjentów zawartych w e-recepcie. Jak podała gazeta, dane mają być przetwarzane w aplikacji, udostępnianej przez sieć aptek, a służącej rezerwowaniu leków w wybranej aptece. Według artykułu, na podstawie danych osobowych z e-recepty dochodzi do profilowania pacjentów. Problem ten prezesowi UODO miała sygnalizować Naczelna Rada Aptekarska, która wskazywała, że na recepcie może się znaleźć ponad 60 różnych danych, a kilka recept pozwala stworzyć wirtualną kopię pacjenta. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystosował w tej sprawie pismo do prezesa UODO. Odpowiedź dla RPO przygotował Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia: "Minister Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia dokładają najwyższej staranności w celu zagwarantowania ochrony danych dotyczących pacjentów gromadzonych w Systemie e-Zdrowia (P1) oraz niezwłocznie reagują na wszelkie otrzymywane sygnały w zakresie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa tych danych - napisał RPO podsekretarz stanu w MZ Janusz Cieszyński. Minister - dostrzegając ogromne zalety stopniowej informatyzacji polskiego systemu ochrony zdrowia umożliwiającej chociażby lepsze reagowanie na potrzeby zdrowotne pacjentów oraz odpowiadanie na inne wyzwania stojące obecnie przed tym systemem - jest jednocześnie świadomy potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z cyfryzacją tego systemu i potrzeby utrzymywania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych umożliwiających ich mitygowanie. Niewątpliwie kwestia ochrony danych osobowych pacjentów przetwarzanych w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ściśle powiązana z zapewnieniem właściwej realizacji konstytucyjnie zagwarantowanego prawa jednostki do prywatności, stanowi jeden z węzłowych obszarów wymagających zapewnienia szczególnych środków zabezpieczających celem uchronienia przedmiotowych danych przed takowymi zagrożeniami.

Retransmisja sesji: Specjalizacje lekarskie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus