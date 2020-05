MZ: zapewnienie bezpieczeństwa w aptekach nie wymaga ustawowych nakazów

Właściciele aptek, którzy z obawy na utratę zysków nie stosują się do zaleceń, działają krótkowzrocznie, gdyż potencjalne zarażenie farmaceuty doprowadzi do kwarantanny reszty pracowników i wyłączenie z funkcjonowania całej apteki - ocenia Maciej Miłkowski.

W odpowiedzi na interpelację w sprawie sprzedaży leków w aptekach wyłącznie przez okienka wykorzystywane do sprzedaży w porze nocnej, wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, wskazuje, że ukazało się wiele wytycznych MZ, GIS, NIA i izba aptekarskich na temat bezpieczeństwa pracy w aptece.

"Warunkiem jest ich wdrożenie przez podmioty prowadzące apteki oraz ich personel jak też stosowania się do nich przez klientów apteki" - napisał wiceminister.

Jak podał dalej urzędnik, "wielu przedsiębiorców zaopatruje swój personel w maski, rękawiczki, przyłbice, a na stanowiskach montuje szyby pleksi. Niektórzy wprowadzają sprzedaż przez okienka wykorzystywane do sprzedaży w porze nocnej".

- Sytuacja powoli się normalizuje również w zakresie liczby osób odwiedzających apteki, w odniesieniu do stanu z początku ogłoszenia pandemii. Działalność wolontariuszy, którzy zbierają recepty od kilku innych osób celem ich realizacji korzystnie wpływa na ograniczenie ilości klientów odwiedzających apteki - opisał wiceminister.

- Właściciele aptek, którzy z obawy na utratę zysków nie stosują się do zaleceń, działają krótkowzrocznie, gdyż potencjalne zarażenie farmaceuty doprowadzi do kwarantanny reszty pracowników, a co za tym idzie wyłączenie z funkcjonowania całej apteki - napisał.

Utrzymanie ciągłości pracy aptek, które możliwe będzie jedynie przy zapewnieniu właściwych warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, powinny leżeć w gestii i interesie pracodawców i nie wymaga wprowadzania ustawowych nakazów ani zakazów.