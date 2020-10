MZ: zmieniamy strategię postępowania z infrastrukturą szpitalną

Liczba łóżek zwiększy się o blisko 4 tysiące miejsc. Zamiast 9 szpitali wysokospecjalistycznych będziemy mieli 16 szpitali koordynacyjnych. Jeden w każdym województwie - zapowiada minister zdrowia.

Przygotowując tą strategię identyfikowaliśmy główne wyzwania jako nałożenie się sezonu grypowego na koronawirus. Dlatego lekarzom POZ umożliwiliśmy zlecanie testów - mówił minister zdrowia, Adam Niedzielski podczas konferencji 8 października. Co jeszcze mówił minister?

Jeżeli liczba testów rośnie to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie lekarze rodzinni dzięki dodatkowym zleceniom charakteryzują się bardzo dużą trafialnością. Przyłączam się do apelu - maseczki, dystans, dezynfekcja.

Lekarze rodzinni, z którymi dyskutowałem zadeklarowali chęć pomocy w opiece nad pacjentami bezobjawowymi lub z lekkimi objawami. To ok. 80% chorych. Zadaniem lekarza rodzinnego będzie kierowanie na izolację domową.

Zmieniamy strategię postępowania z infrastrukturą szpitalną. Najważniejsze zmiany to więcej łóżek, respiratorów, ale sam sprzęt nie leczy. Będziemy pracowali nad tym, żeby personel medyczny był bardziej zaangażowany w walkę z pandemią.

Musimy poprawić koordynację która dotyczy przemieszczania pacjenta, który z poziomu POZ jest skierowany do szpitala - dalsze zwiększanie udziału POZ w opiece nad pacjentem z koronawirusem.

Szpitale 3 poziomu zostaną zredefiniowane. To były szpitale specjalistyczne do tej pory. Zmieniamy charakter, przekształcamy je na szpitale hybrydowe, które będą zajmowały się wyłącznie leczeniem COVIDu. Będą to szpitale koordynacyjne.

Sprawniejsza koordynacja to zadanie wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. Zdecydowaliśmy o zwiększeniu zakresu zadań tych zespołów i wzmocnieniu ich składu. Dołączą przedstawiciele NFZ, przedstawiciele szpitali koordynacyjnych.

Nowe zasady to pewien 4 segment strategii redefiniowanej. Ona musi być elastyczna. Będziemy pilnowali, żeby w przejrzysty sposób komunikować kierunki działania rządu w walce z epidemią.