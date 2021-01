MZ: zostały szczepionki? Wyszczepiać pacjentów bez względu na wiek

Przychodnie POZ i inne podmioty lecznicze, posiadające umowę z NFZ mają możliwość złożenia zapotrzebowań na szczepionki przeciw grypie dla pacjentów, którzy nie mieli możliwości ich nabycia we własnym zakresie - poinformował resort zdrowia.

W tym celu podmioty lecznicze powinny złożyć zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie za pośrednictwem portalu szczepionkanagrype.mz.gov.pl.

Jednocześnie Minister Zdrowia wskazuje na konieczność transparentnego oszacowania zapotrzebowania na szczepionki dla tych pacjentów, z uwzględnieniem braku możliwości zwrotu niewykorzystanych szczepionek.

Zapotrzebowania można składać od 18 stycznia 2021 r. od godz. 10:00 do 22 stycznia 2021 r. do godz. 15:00. Z jednego podmiotu może zostać złożone tylko jedno zapotrzebowanie zbiorcze.

Ponadto Minister Zdrowia wyraża zgodę, by podmioty POZ/szpitale, którym pozostały niewykorzystane szczepionki przeciw grypie we wcześniejszych akcjach, mogły je wykorzystać do wyszczepienia pozostałych pacjentów bez względu na wiek.

W przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby szczepionek przeciw grypie, Minister Zdrowia zastrzega możliwość częściowej realizacji zapotrzebowania.