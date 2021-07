Najprawdopodobniej to pierwsze szczepienie wykonane w aptece w Polsce

3 lipca w aptece sieci franczyzowej Dr.Max w Działdowie został zaszczepiony pierwszy pacjent. Najprawdopodobniej jest to pierwsze szczepienie przeciw COVID-19 wykonane w aptece w Polsce.

– Dawki szczepionek otrzymaliśmy w sobotę (3lipca) w godzinach porannych. Ponieważ nasza placówka była uprzednio przygotowana do przeprowadzenia szczepienia, a farmaceuci odpowiednio przeszkoleni, kwestie logistyczne i organizacyjne zostały przeprowadzone bardzo szybko, pierwsi pacjenci zostali zaszczepieni w sobotę, 3 lipca około godziny 9:00 – informuje mgr Anita Jeglińska, kierownik apteki sieci franczyzowej Dr. Max w Działdowie.

Przygotowano apteki i pracowników

– To najprawdopodobniej pierwsze szczepienie przeciw COVID-19, jakie zostało wykonane w aptece w Polsce – dodaje.

Wcześniej sieć tworzyła listy aptek, które z powodów lokalowych i organizacyjnych mogą najszybciej przygotować się do rozpoczęcia programu.

Następnie przeszkolono farmaceutów, a także przygotowano apteki i pracowników wsparcia – informatyków, zaopatrzeniowców, koordynatorów etc.

– Kolejnych kilkadziesiąt placówek jest zgłoszonych do programu szczepień i są jednocześnie przygotowywane do tego, by podawać szczepionki – mówi Tomasz Kaczmarek, dyrektor operacyjny sieci franczyzowej Dr.Max.

70 procent aptek gotowych do szczepienia

Jak informował w czerwcu rzecznik Naczelnej Rady Aptekarskiej, Tomasz Leleno, ponad 70 % aptek w Polsce jest gotowych, aby prowadzić szczepienia przeciw COVID-19.

- Uprawnienia do wykonywania takich szczepień zyskało już 9 tys. farmaceutów - przypomniał.

Najwięcej aptek, w których można zaszczepić się przeciwko covid-19 jest w dużych miastach, są to apteki zarówno w oddzielnych budynkach, jak i galeriach handlowych.

W jednych i drugich zostanie wydzielona specjalna przestrzeń.

- Z jednej strony może to być wydzielone pomieszczenie zaadaptowane na potrzeby szczepień, z drugiej strony może to być powierzchnia ekspedycyjna w aptece zaadaptowana na potrzeby wykonywania tego rodzaju usług - mówił rzecznik NRA.

Zapowiedział też, że farmaceuci są gotowi na akcję szczepień jesienią przeciwko grypie.

Wkrótce też szczepienia p/ grypie w aptekach?

Aktualnie mogą wykonywać szczepienia jedynie przeciwko covid-19. Ale jak powiedział minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, "ma nadzieję, że wkrótce w aptekach będą prowadzone również szczepienia przeciw grypie".

- Szczepienia w aptekach uruchomiliśmy w czerwcu. Do tej pory ok. 450 aptek włączyło się do programu i tutaj też apeluję do farmaceutów o włączanie się do Narodowego Programu Szczepień. Nabór jest otwarty i ciągły - przypomniał.