NCBR: 81 mln zł przyznane na projekty diagnostyki i leczenia COVID

81 milionów złotych dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich zostało przyznane w wyniku pozytywnej oceny wniosków zgłoszonych w drugiej rundzie konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Obecnie, do 31 grudnia 2020 r., trwa nabór w trzeciej, ostatniej już rundzie konkursu.

Szybka Ścieżka „Koronawirusy” koncentruje się na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju szuka projektów polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Łączny budżet konkursu to ponad 200 mln zł. W dwóch zakończonych już rundach przyznanych zostało już 150 mln zł dofinansowania na realizację 25 projektów.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania są takie, które przyczynią się do szybszej i lepszej diagnostyki („Opracowanie systemu PCR|COV – urządzenia do diagnostyki molekularnej Point-of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy” firmy Curiosity Diagnostics), które pomogą w walce z rozprzestrzenianiem się wirusów („Opracowanie szkła wirusobójczego w celu zwalczania zagrożenia epidemiologicznego” firmy D.A. Glass), jak i takie, które pomogą w codziennym życiu w czasie pandemii („iPreschool.care – platforma do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach izolacji firmy Yellow House). Pełna lista projektów dostępna jest na stronie NCBR.

Zgłaszane do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie.