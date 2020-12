NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu INFOSTRATEG

Opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu obrazów medycznych w zakresie diagnostyki schorzeń dróg oddechowych oraz niektórych nowotworów, a także walka z dezinformacją i fake newsami – takie cele stawia przed przedsiębiorcami i naukowcami Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłaszając pierwszy konkurs w programie INFOSTRATEG.

Jest to pierwszy konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG, w ramach którego w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane.

Tematy podejmowane w ramach programu zostały wyselekcjonowane ze względu na duży potencjał wdrożeniowy oraz konieczność stworzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Są to np. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy czy rozpoznawanie obrazów medycznych.

Budżet I konkursu w ramach programu INFOSTRATEG to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze: 1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn; 2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

Z kolei drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach. Stworzone systemy mogą być dla przykładu testowane poprzez monitorowanie wiadomości pojawiających się w mediach społecznościowych w okresie dwumiesięcznym. Podstawą oceny będzie porównanie liczby poprawnie znalezionych fałszywych informacji.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów. W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. W przypadku tematu mającego na celu walkę z dezinformacją - adekwatnie 8 mln zł i 1,7 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych - badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 roku (do godz. 16:00).