Neuca: ceny maseczek ochronnych spadają. Rośnie ich dostępność

Ceny maseczek w Polsce radykalnie spadły. Dostępne w Neuca trójwarstwowe maseczki medyczne mają najniższą cenę dla pacjenta w swojej kategorii jakościowej - informuje Neuca.

Jak podaje dystrybutor w komunikacie, według obserwacji rynku prowadzonych przez NEUCA ceny maseczek ochronnych dostępnych na rynku aptecznym sukcesywnie spadają.

Wskazane dane dotyczą wyłącznie cen trójwarstwowych maseczek medycznych (w standardzie normy EN 14683, przypisanej dla masek medycznych)

- Na rynku aptecznym wciąż można oczywiście znaleźć oferty cenowe na maseczki ochronne przekraczające 6 zł, jednak systematycznie zwiększa się dostępność maseczek w cenie poniżej 3 zł - podaje Neuca.

Wyjaśnia, że ten spadek cen ma kilka przyczyn. Od przeszło miesiąca Neuca realizuje interwencyjne zakupy, sprowadzając trójwarstwowe maseczki medyczne drogą lotniczą. Ograniczając marżę, Neuca oferuje te maseczki aptekom w cenie umożliwiającej ich sprzedaż pacjentom w najniższej na rynku polskim cenie maseczek medycznych - 2,5 zł za sztukę. Jest to cena rekomendowana.

- Do aptek i szpitali dostarczyliśmy dotychczas ponad 22 mln tych maseczek. Kolejne 19 milionów jest już w Polsce i dotrze do aptek na ciągu kilku dni. Obecnie firma zapewnia swoim klientom stały dostęp do tego produktu - zapewnia.

Podkreśla, że od początku akcji jej celem było obniżenie cen maseczek ochronnych dla pacjenta na rynku. - Neuce, jako firmie działającej na rynku zdrowia zależy, by jak najwięcej pacjentów mogło się zaopatrzyć w maseczkę ochronną. Tańsza maseczka i wiedza, jak taki produkt stosować, to jeden ze sposobów ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Stąd decyzja o obniżeniu własnej marży, by mimo wysokiej ceny frachtu lotniczego, utrzymać niską cenę dla pacjenta - informuje.

- Pierwsze transporty maseczek dotarły do Polski, gdy ich średnia cena dla pacjenta na rynku przekraczała 6 zł. Pomimo spadku cen na rynku, trójwarstwowe maseczki medyczne dostarczane przez Neucę, nadal mają najniższą cenę dla pacjenta w swojej kategorii jakościowej - dodaje.

Więcej: neuca.pl