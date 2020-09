Neuca: do aptek trafi około 890 tys. sztuk szczepionek p/grypie

Pierwsza transza szczepionek trafiła do NEUCA 31 sierpnia i natychmiast została skierowana do 8 tysięcy aptek. Kolejnej spodziewamy się 9 września a następne dostawy są planowane na październik i listopad - poinformowała spółka 9 września.

Proces przygotowania szczepionek rozpoczyna rekomendacja WHO odnośnie składu szczepionek na dany sezon, która pojawia się pod koniec lutego. Produkcja szczepionek przeciw grypie rozpoczyna się orientacyjnie na początku marca i trwa około 6 miesięcy. Pierwsze szczepionki są więc gotowe na przełomie sierpnia i września. Dostawy podzielone na 2-3 transze są systematycznie realizowane do każdego z krajów.

- Na rynek polski trafiają trzy marki szczepionek: Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra oraz Fluenz Tetra (szczepionka przeznaczona dla dzieci). Wszystkie szczepionki są w tym roku objęte refundacją. Dwie pierwsze są dystrybuowane przez Neukę, trzecia jest dystrybuowana bezpośrednio przez producenta i nie dysponujemy żadnymi informacjami na jej temat - podaje hurtownia.

Na rynek polski planowana jest także dostawa szczepionki Fluarix Tetra.

- Pierwsza transza szczepionek trafiła do NEUCA 31 sierpnia i natychmiast została skierowana do 8 tysięcy aptek. Kolejnej spodziewamy się 9 września a następne dostawy są planowane na październik i listopad - dodano w komunikacie Neuki.

Dalej: - Pomimo starań wielkość dostaw wszystkich szczepionek przeciw grypie do Polski będzie zbliżona do ubiegłorocznego poziomu. Zgodnie z deklaracjami producentów łącznie w obu kanałach sprzedaży – szpitalnym i aptecznym na rynek polski trafi 1,8 mln sztuk szczepionek. Z czego do aptek trafi ich około 890 tysięcy sztuk.

Firma dodaje, że brak większych niż ubiegłoroczne dostaw wynika ze znacznego wzrostu zainteresowania szczepionkami na świecie i oferowaniu za nie w wielu krajach wyższej niż w Polsce ceny. Rządy wielu krajów dokonują także interwencyjnych zakupów na potrzeby wybranych grup zawodowych. W celu zapewnienia dostępu do szczepionek na terenie całego kraju, sprzedaż szczepionek na aptekę jest limitowana.

