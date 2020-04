Neuca: najbardziej brakuje maseczek ochronnych

Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są maseczki ochronne. Neuca realizuje interwencyjne zakupy i sprowadza certyfikowane trójwarstwowe maseczki drogą lotniczą - informuje spółka (fot. archiwum)

Przepraszamy aptekarzy za nieporozumienia powstałe w relacji z pacjentami, którzy oczekują ciągłego dostępu do maseczek w cenie 2,50 we wszystkich aptekach. Wiemy, że pierwsze dostawy tego nie zapewniły. Dotychczas Neuca sprowadziła do Polski 13 mln maseczek, które natychmiast trafiły do aptek i do szpitali - informuje spółka.





- W stosunku do komunikatu sprzed 2 tygodni obserwujemy spadek zapotrzebowania i wielkości zamówień z aptek. Nadal niezaspokojone pozostaje zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej i płyny/ żele dezynfekcyjne - informuje Neuca. - Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są maseczki ochronne. Neuca realizuje interwencyjne zakupy i sprowadza certyfikowane trójwarstwowe maseczki drogą lotniczą. Ograniczając marżę, oferujemy te maseczki aptekom w cenie umożliwiającej ich sprzedaż pacjentom w najniższej na rynku polskim cenie - podaje spółka w komunikacie. Poprawie uległa sytuacja w kwestii płynów dezynfekcyjnych. Do magazynów hurtowni dociera coraz więcej płynów do dezynfekcji od Polfy Tarchomin i innych dostawców. Obecnie dużym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności rękawiczek jednorazowych. - Obserwujemy znaczny wzrost cen u dostawców. Zakupy interwencyjne są w tym przypadku utrudnione ze względu na bardzo wysokie koszty transportu tak ciężkich produktów drogą lotniczą. Dlatego utrzymanie niskiej ceny stało się niemożliwe. Jeśli ceny u naszych dostawców nadal będą rosnąć, przewidujemy możliwość ograniczenia dystrybucji tych produktów - dodaje spółka. Jednocześnie wyjaśnia sytuację wyższych cen na maseczki ochronne. "Mamy świadomość, że komunikacja rekomendowanej ceny wzbudziła duże zainteresowanie pacjentów, którzy oczekiwali niskiej ceny w aptekach już kolejnego dnia, podczas gdy w aptekach były jeszcze maseczki kupowane od innych hurtowni w znacznie wyższych cenach. Przepraszamy aptekarzy za nieporozumienia powstałe w relacji z pacjentami, którzy oczekują ciągłego dostępu do maseczek w cenie 2,50 we wszystkich aptekach. Wiemy, że pierwsze dostawy tego nie zapewniły. Dotychczas Neuca sprowadziła do Polski 13 mln maseczek, które natychmiast trafiły do aptek i do szpitali" - informuje. "Konsekwentnie ograniczamy marże przy dystrybucji środków wykorzystywanych w walce z pandemią, np. maseczek, rękawiczek czy płynów odkażających. Od początku roku nie podnosimy naszych marż na żadne leki. W ten sposób wspieramy społeczeństwo w okresie walki z epidemią. Ewentualne podwyżki mogą wynikać jedynie ze wzrostu cen u dostawców" - dodaje.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus