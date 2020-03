Neuca: nie wykorzystujemy sytuacji rynkowej

Ograniczyliśmy wysokość marży, jaką pobieramy przy dystrybucji środków do walki z pandemią koronawirusa wyłącznie do pokrycia kosztów dystrybucji - informuje Neuca.

"Farmaceuci, jesteśmy z Wami. Nie wykorzystujemy sytuacji rynkowej, przyjmujemy zwroty, mamy świadomość, jak szczególnymi produktami są środki do walki z koronawirusem, dlatego decyzją zarządu Neuca ograniczyliśmy wysokość marży jaką pobieramy przy dystrybucji środków do walki z pandemią koronawirusa wyłącznie do pokrycia kosztów dystrybucji" - podała Neuca 27 marca na Twitterze.

Neuca opublikowała też kolejny komunikat prezentujący sytuację w magazynach. - W stosunku do ubiegłego tygodnia obserwujemy nieznaczny spadek zapotrzebowania. Jednak wzmożone zakupy ze strony pacjentów oraz podwyższone zapotrzebowanie aptek na niektóre leki i wyroby medyczne utrzymują się - podaje.

- Ryzyko ograniczonej dostępności dotyczy przede wszystkim produktów bezpośrednio związanych z panującą na świecie epidemią koronawirusa, czyli środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych. Sytuacja uległa jednak poprawie. Do magazynów NEUCA dociera coraz więcej płynów do dezynfekcji od Polfy Tarchomin i innych dostawców. Mamy nadzieję, że będą one już systematycznie docierać do naszych magazynów, dzięki czemu zaspokoimy zapotrzebowanie wszystkich naszych klientów - tłumaczy.

Wskazuje, że nadal obserwuje się wzmożone zakupy preparatów przeciw przeziębieniowych, przeciwbólowych (z ibuprofenem, paracetamolem czy kwasem salicylowym) oraz preparatów wzmacniających odporność. Jak zaznacza, apteki nabywają w ciągu tygodnia ilość tych preparatów odpowiadającą miesięcznej sprzedaży sprzed wystąpienia epidemii.

Więcej: neuca.pl