Neuca: w październiku będzie trzecia dostawa

Zapotrzebowanie na szczepionki p/grypie składane przez apteki znacznie przewyższa liczbę dostarczanych do naszych magazynów przez firmy farmaceutyczne. Do tej pory otrzymaliśmy 2 dostawy szczepionki Vaxigrip Tetra po 94 080 sztuk. Szczepionki trafiły do 9 170 aptek.

Zgodnie z deklaracjami producentów łącznie w obu kanałach sprzedaży – szpitalnym i aptecznym - na rynek polski trafi 1,8 mln sztuk szczepionek, z czego do aptek trafi ich około 890 tysięcy. Z naszych szacunków wynika, że aktualne, łączne zapotrzebowanie ponad 10-krotnie przewyższa podaż. Hurtownia opublikowała szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych dostaw szczepionki Vaxigrip Tetra i ich dystrybucji. - Do tej pory otrzymaliśmy 2 dostawy szczepionki Vaxigrip Tetra po 94 080 sztuk. Szczepionki trafiły do 9 170 aptek. 62,4 % trafiło do aptek niezależnych. 37,5 % do aptek sieciowych. Mamy już potwierdzoną trzecią dostawę w październiku - podaje Neuca. Szczepionka Influvac Tetra – nie otrzymaliśmy do tej pory dostawy, spodziewany termin dostępności – początek października. Szczepionka Fluenz Tetra – szczepionka jest dystrybuowana bezpośrednio przez producenta. Zgodnie z informacją od producenta spodziewamy się dostępności w 3-4 tygodniu września. W najbliższym czasie na rynek trafią szczepionki Vaxigrip dedykowane dla przychodni, co z pewnością wpłynie na dostępność szczepionki dla pacjentów przychodni. Producenci szczepionek informują, że optymalnie szczepienie przeciw grypie powinno nastąpić przed szczytem zachorowań na grypę, który w Polsce przypada zwykle między styczniem a marcem.

