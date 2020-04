Neuca wyjaśnia: nasza cena jest jedynie rekomendacją

Maseczka ochronna za 2,50 zł sztuka? Okazuje się, że oferująca je w takiej cenie Neuca nie ma wpływu na to, w jakiej cenie sprzedawane są maseczki w aptekach. Wskazana cena jest rekomendacją. Neuca nie może także egzekwować sugerowanej ceny - wyjaśnia spółka.

Przed świętami informowaliśmy o ofercie Neuki, która realizuje interwencyjne zakupy i sprowadza certyfikowane trójwarstwowe maseczki drogą lotniczą.

"Ograniczając marżę, oferujemy te maseczki aptekom w cenie umożliwiającej ich sprzedaż pacjentom w najniższej na rynku polskim cenie" - podkreśliła spółka w komunikacie.

Mowa była o cenie 2,50 zł za sztukę.

"13 mln masek w najniższej na rynku cenie, które trafiły na rynek to kropla w morzu potrzeb, jednak ta kropla już wpływa na obniżenie cen przez innych dostawców na rynku" - dodano w komunikacie.

Do redakcji dotarł mail czytelnika, który próbował nabyć maseczki w tej cenie w warszawskich aptekach. Bezskutecznie.

"Nie chcę niczego osądzać, ale byłoby to bardzo przykre, gdyby okazało się, że podana wcześniej informacja to wyłącznie marketingowa zagrywka firmy Neuca w trudnych czasach epidemii, która nie ma przełożenia na rzeczywistość" - napisał czytelnik.

Mamy odpowiedź Neuki: - Neuca nie ma wpływu na to, w jakiej cenie sprzedawane są maseczki w aptekach, bo nie posiada własnych aptek. Nasza cena jest jedynie rekomendacją. Otrzymujemy jednak wiele sygnałów od aptek i ich pacjentów o dostępności produktu w rekomendowanej przez nas cenie. Nasze działanie spotyka się z aprobatą farmaceutów, którym tak jak nam zależy na tym, aby niższa cena zapewniła szerszy dostęp do maseczek jak największej grupie pacjentów, przez co wspólnie możemy wpłynąć na ograniczanie szerzenia się epidemii - czytamy w odpowiedzi.

Dodano: - Nasze dostawy są kontynuowane. Obniżanie cen na rynku i walka ze spekulacją to proces, który wymaga czasu. Efektu już jednak widać i mamy nadzieję, że proces ten będzie postępować. Nie podajemy listy aptek, które oferują maseczki w cenie 2.50 zł, ponieważ może to być działanie zinterpretowane jako zabroniona prawem reklama aptek, a także dlatego, że apteki oferują jednocześnie różne maseczki w różnych cenach i od różnych dostawców. Neuca nie może także egzekwować sugerowanej ceny – to również regulują stosowne przepisy.