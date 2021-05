Neuca zwiększyła udziały w rynku hurtu aptecznego rdr

Udziały grupy w rynku hurtu aptecznego wyniosły na koniec marca 31,5 proc., wobec 30,8 proc. rok wcześniej - wynika z informacji spółki.

Udział w hurcie aptecznym

Udziały grupy w rynku hurtu aptecznego wyniosły na koniec marca 31,5 proc., wobec 30,8 proc. rok wcześniej.

Obecnie Grupa Neuca dostarcza leki do blisko 13 tys. aptek i punktów aptecznych, 2,5 tys. szpitali i ZOZ-ów oraz 1,4 tys. innych podmiotów rynku około-zdrowotnego.

Rentowność z powodu lepszej struktury produktowej sprzedaży

EBITDA grupy Neuca wyniosła w pierwszym kwartale 83,3 mln zł, w stosunku do 84,8 mln zł w roku poprzednim.

Zysk operacyjny wyniósł 64,7 mln zł, wobec 70 mln zł rok wcześniej. Prognozy dotyczące EBITDA i zysku operacyjnego zakładały odpowiednio: 71,6 mln zł i 53,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ukształtowały się na poziomie 2,3 mld zł, wobec 2,4 mld zł rok wcześniej i były niższe od prognoz o 4,6 proc.

Rentowność sprzedaży brutto w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 10,9 proc., była więc wyższa o 0,99 pkt. proc. rdr. Spółka podała, że rentowność ta uległa polepszeniu głównie z powodu lepszej struktury produktowej sprzedaży.

W podziale na segmenty

Głównym obszarem działalności Grupy Neuca jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek. Przychody w tym segmencie wyniosły w pierwszym kwartale 2,2 mld zł i były niższe rdr o 13,6 proc. Zysk operacyjny segmentu spadł w tym czasie do 40,2 mln zł, z 53,5 mln zł rok wcześniej.



Udziały grupy w rynku hurtu aptecznego wyniosły jednak na koniec marca 31,5 proc., w porównaniu do 30,8 proc. rok wcześniej. W obszarze aptek niezależnych udziały wyniosły 36,4 proc. (+2,4 pkt. proc. rdr). W programach partnerskich (Partner, Partner+ i IPRA) na koniec marca brało udział ponad 3 tys. aptek.

W segmencie biznesów pacjenckich w pierwszym kwartale grupa zrealizowała przychody z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny na poziomie 62,9 mln zł (+59 proc. rdr) i EBIT w wysokości 10,3 mln zł (1,5 mln zł przed rokiem).



Segment marek własnych odnotował z kolei 41,1 mln zł przychodów, w stosunku do 31,8 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny tego segmentu wyniósł 14,2 mln zł, wobec 15,2 mln zł rok wcześniej.