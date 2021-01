NFZ: 141 zł za zaszczepienie tzw. pacjenta leżącego w domu

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosiły nabory na dodatkowe mobilne zespoły szczepiące. Zajmują się one szczepieniami pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepionki w punkcie stacjonarnym.

Nabory kierowane są do podmiotów leczniczych, które nie utworzyły populacyjnych punktów szczepień w naborach do Narodowego Programu Szczepień. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się będą miały placówki, które posiadają aktywne zespoły ratownictwa medycznego oraz szpitale węzłowe, znajdujące się na wykazie Ministerstwa Zdrowia.

Każdy z punktów populacyjnych Narodowego Programu Szczepień miał zapewnić możliwość zaszczepienia pacjentów w domu. To jedno z kryteriów przy naborach do NPSz. Zespoły mobilne szczepią pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na zaszczepienie w stacjonarnym punkcie szczepień. Dotyczy to w szczególności osób obłożnie chorych (tzw. pacjentów leżących).

Tworzona właśnie nowa siatka mobilnych zespołów będzie uzupełnieniem już działających zespołów. Ma zabezpieczyć przede wszystkim pacjentów z mniejszych gmin i miejscowości, do których nie zawsze będzie w stanie dojechać zespół ze stacjonarnego punktu szczepień.

Pacjentów, którzy mogą dotrzeć do punktu szczepień, lecz wymagają transportu do punktu i z powrotem do domu, obsługuje transport zapewniany przez samorządy lokalne.

Aby złożyć ofertę – oprócz wpisu w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą – trzeba spełnić warunki opisane w naborach, m.in.:

- dysponować kadrą, odpowiednim wyposażeniem oraz zapewnić właściwy transport i przechowywanie szczepionek,

- zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia,

- tak planować trasę przejazdu i szczepień pacjentów, aby do minimum ograniczyć ryzyko zmarnowania się szczepionek.

Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Za wyjazd mobilnego zespołu płaci NFZ. Za zaszczepienie pacjenta w domu przez mobilny zespół szczepiący Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci 141 zł. To cena za podanie jednej dawki.

Mieszczą się w niej koszty:

- dojazdu do pacjenta

- kwalifikacji do zaszczepienia

- podanie szczepionki.

Uwzględnia też koszt wyjazdów, w wyniku których pacjent nie zostanie zaszczepiony, ponieważ lekarz z zespołu mobilnego nie zakwalifikował go do szczepienia (względy medyczne) lub pacjent nagle wycofał zgodę na szczepienie.

Wynagrodzenie w tej wysokości otrzyma również zespół wyjazdowy, działający przy stacjonarnych punktach szczepień. Zmianę w wycenie wprowadziło Zarządzenie Prezesa NFZ z 27 stycznia 2021 r.

