NFZ: ile dotychczas wykorzystano środków z budżetu lekowego?

Na refundację apteczną wydano w pierwszych 10 miesiącach tego roku 81,15% budżetu przeznaczonego na ten cel - poinformował 7 grudnia NFZ. W kwotach oznacza to 7,192 mld zł w ramach budżetu zaplanowanego w wysokości 8,863 mld zł.

Do października na leki w ramach programów lekowych wydano 3,536 mld zł z budżetu w wysokości 4,415 mld zł. Oznacza to wykorzystanie go na poziomie 80,09%.

Budżet na chemioterapię zaplanowany na ten rok to nieco ponad 673 mln zł. Dotychczas wykorzystano go w 75,45 procentach (507,9 mln zł).

Na ratunkowy dostęp do technologii lekowej przewidziano 28, 657 mln zł. Dotychczas wykorzystano 11 mln zł, czyli 38,50%.

