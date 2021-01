NFZ podsumowuje pracę POZ i szpitali we wrześniu 2020

We wrześniu 2020 roku zakończyło się 481 tys. hospitalizacji i było to o 15% mniej niż we wrześniu 2019 - poinformował NFZ (fot. NFZ)

We wrześniu 2020 roku odbyło się 12,86 mln porad i było to o 0,6% więcej niż we wrześniu 2019, najwięcej porad miało miejsce we wtorek: 2,99 mln, zaś największy udział Z76.0 (powtórne wydanie recepty) wynosił 22,3% (wtorek) - poinformował NFZ.

Mediana średniej dziennej liczby porad przypadającej na lekarza w Polsce wyniosła 26. Analizując ten wskaźnik z dokładnością do województwa udzielenia świadczenia wahał się on od 22 (mazowieckie) do 33 (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie). Pod uwagę byli brani jedynie ci lekarze, którzy udzieli porad w więcej niż 4 dniach miesiąca i udzielili więcej niż 16 porad w miesiącu. We wrześniu 2020 roku zakończyło się 481 tys. hospitalizacji i było to o 15% mniej niż we wrześniu 2019, najwięcej hospitalizacji było z powodu rozpoznań klasyfikowanych jako choroby układu krążenia (I00-I99) i stanowiły one 16% wszystkich hospitalizacji (75 tys.). Najmniejszy spadek liczby hospitalizacji, porównując z wrześniem 2019, odnotowano z powodu chorób klasyfikowanych jako Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99) - spadek o 3%. Więcej: https://zdrowedane.nfz.gov.pl/

