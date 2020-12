NFZ: warunki naboru podmiotów do procesu szczepień

Wykonane szczepienie musi być potwierdzone w karcie szczepienia. Fundusz rozliczy szczepienie tylko po zaszczepieniu i wypełnieniu karty szczepienia (fot. Pixabay)

NFZ ogłosił nabór do narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu.

Nabór prowadzony jest wśród placówek medycznych i indywidualnych praktyk zawodowych, w szczególności tych, które mają już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki, które mogą zgłosić się do programu, muszą spełnić kilka podstawowych warunków. Wśród nich m.in.: - prowadzić działalność w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie) lub na miejscu u pacjenta,

- dysponować kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień,

- zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia. Aby przystąpić do programu, do 11 grudnia 2020 r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i spełnić wymagania opisane w ogłoszeniu o naborze. W pierwszej kolejności do programu zostaną zakwalifikowane placówki POZ, które mają już umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Nabór trwa do 11 grudnia. Rozpatrywanie wniosków potrwa do 17 grudnia 2020 r. Placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie i zostaną dołączone do programu. Znajdą się także na wykazach prowadzonych przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Funduszu przy udziale Wojewodów. Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia dodatkowych naborów, jeśli będzie taka potrzeba. Szczepienia co najmniej 5 dni w tygodniu

Do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu. Placówka, która stara się o dołączenie do programu musi również posiadać zespół wyjazdowy, który będzie szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus