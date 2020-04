NIA apeluje: nie obciążajmy dodatkowo aptek kosztami dyżurów

Właściciele aptek ze względów bezpieczeństwa w sytuacji epidemii koronawirusem starają się konstruować harmonogram pracy personelu apteki tak, aby kolejne zmiany nie nakładały się na siebie. Jednak nie sposób tego dokonać w przypadku obowiązkowego zapewnienia również pracy apteki w porze nocnej.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii wywołanej przez wirusa SARS–CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, zaapelowała do wszystkich starostów w Polsce, by dostosowali uchwały rad powiatów ws. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych do możliwości aptek oraz do rzeczywistych potrzeb miejscowej ludności.

- Należy wskazać, że aptekarze są grupą zawodową, która jest jedną z najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem, gdyż codziennie mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Często to farmaceuta jest osobą, do której pacjent zwraca się z prośbą o poradę zdrowotną w pierwszej kolejności. Podkreślania wymaga również wzmożone zainteresowanie pacjentów usługami świadczonymi przez apteki w ostatnim czasie. Z posiadanych przez samorząd aptekarski danych wynika, że w czasie epidemii polskie apteki udzielają około trzech milionów porad dziennie - przypomniała szefowa farmaceutów.

Dodaje: - Praca farmaceutów odciąża cały system opieki zdrowotnej, a w obecnym czasie w bardzo wielu przypadkach zastępuje podmioty lecznicze, które w bardzo istotnym zakresie ograniczyły lub w wielu przypadkach wstrzymały wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Dlatego Naczelna Izba Aptekarska apeluje do starostów o niezwłoczne wprowadzenie zmian w uchwałach rad powiatów, dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie i dostosowanie ich do możliwości, jakimi obecnie dysponują farmaceuci wykonujący zawód w aptekach.

- Obecne obciążanie podmiotów prowadzących apteki pełnymi kosztami związanymi z pełnieniem dyżurów, a także obligowanie farmaceutów do świadczenia usług w aptekach w porze nocnej i w niedziele powoduje, że pracownicy aptek przekraczają często dobowe normy czasu pracy. Samorząd aptekarski otrzymuje informacje od właścicieli aptek, że starają się konstruować w taki sposób harmonogram pracy personelu apteki, aby kolejne zmiany nie nakładały się na siebie - opisuje.

Jednak nie sposób tego dokonać, w przypadku obowiązkowego zapewnienia również pracy apteki w porze nocnej.

- Z niepokojem obserwujemy sytuację, w której niektórzy aptekarze zmuszeni są do dyżurowania w aptekach przez całą dobę. W sytuacji zarażenia tak pracującego personelu aptecznego koronawirusem, pacjenci tej apteki pozostawieni zostaną bez dostępu do produktów leczniczych przez okres, co najmniej 14 dni.

Przypomina również o mniejszej liczbie pracowników w aptekach z uwagi na korzystanie przez nich z zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówek opiekuńczych.

