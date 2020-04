NIA: prośba o obsługę poza kolejnością personelu medycznego i służb publicznych

Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą do farmaceutów o obsługę w aptekach – w miarę możliwości poza kolejnością – pracowników służb medycznych, służb mundurowych i pracowników socjalnych.

"Drodzy Farmaceuci, w tej trudnej dla całego społeczeństwa sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, potrzeba jedności personelu medycznego i służb publicznych jest szczególnie istotna. Aby nasze wspólne wysiłki szybciej i sprawniej przyniosły zamierzone rezultaty, zwracamy się do Was z prośbą o obsługę w aptekach – w miarę możliwości poza kolejnością – pracowników służb medycznych, służb mundurowych i pracowników socjalnych. Osoby uprawnione do takiej obsługi powinny mieć przy sobie ważne dokumenty pozwalające farmaceucie na ocenę zasadności zakupu leków tą drogą (m.in. przepustka, legitymacja służbowa czy PWZ).

W obliczu aktualnej sytuacji, każda zaoszczędzona w walce z koronawirusem minuta może przyczynić się do szybszej i efektywniejszej pomocy tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Dziękujemy za solidarność" - napisała na stronie NIA.