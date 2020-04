NIA: w filmach promujących ideę szczepień występują też farmaceuci

W poniedziałek, 20 kwietnia, rozpoczyna się Europejski Tydzień Szczepień. W związku z wydarzeniem ruszyła Europejska Kampania na Rzecz Szczepień dedykowana farmaceutom, lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w edukacji pacjentów.

Szczepienia są aktualnie głównym narzędziem w zakresie profilaktyki pierwotnej. Według WHO co roku zapobiegają około 2-3 mln zgonów na całym świecie i zmniejszają koszty leczenia wielu innych chorób.Immunizacja poprzez szczepienie stanowi najlepszą ochronę przed możliwymi do uniknięcia chorobami zakaźnymi - czytamy w informacji przygotowanej przez NIA.

Izba wskazuje, choć polityka dotycząca szczepień leży w gestii organów krajowych, Komisja Europejska intensywnie wspiera państwa członkowskie UE w koordynacji realizowanych przez nie programów i strategii, a także organizuje własne inicjatywy, koordynując ich rozwój w całej Unii.

NIA przypomina, że jedną ze wspólnych inicjatyw UE jest utworzona w 2019 r. Koalicja na Rzecz Szczepień, która łączy europejskie stowarzyszenia pracowników ochrony zdrowia oraz stowarzyszenia studenckie sektora medycznego. Koalicji współprzewodniczą Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU), Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) oraz Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN).

Głównym celem inicjatywy jest aktywne wsparcie pracowników ochrony zdrowia w dostarczaniu społeczeństwu rzetelnych informacji na temat szczepień, które umożliwiają obalenie wielu krążących mitów na temat szczepionek oraz promowanie wymiany najlepszych praktyk w tym obszarze.

Wraz z rozpoczynającym się w poniedziałek, 20 kwietnia, Europejskim Tygodniem Szczepień, Koalicja zainicjowała kolejne już działanie edukacyjne zwracające uwagę na istotność szczepień europejskiego społeczeństwa – Europejską Kampanię na Rzecz Szczepień. Kampania dedykowana jest farmaceutom, lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom ochrony zdrowia, którzy odgrywają kluczową rolę w edukacji pacjentów, odpowiadając na kluczowe pytania i rozwiewając wiele wątpliwości związanych z tą tematyką.