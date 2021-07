NIA w sprawie serwisu: są kwestie, które budzą wątpliwości

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała Fundację, która uruchomiła serwis farmaceuta.pl o obowiązku informacyjnym RODO - obowiązek ten w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, spoczywa na administratorze.

Niedawno został uruchomiony serwis farmaceuta.pl, w którym można znaleźć wszystkich polskich farmaceutów posiadających Prawo Wykonywania Zawodu.

Można sprawdzić, jak farmaceutę postrzegają pacjenci

Jak informuje Fundacja Healthcare Professionals, informacje te pochodzą z Centralnego Rejestru Farmaceutów, który funkcjonuje w internecie od wielu lat.

"Tutaj każdy farmaceuta ma jednak możliwość ich uzupełnienia np. o adres apteki, w której pracuje, swój opis, zdjęcie czy listę posiadanych uprawnień (np. do szczepień). Może też sprawdzić, jak postrzegają go pacjenci, którym umożliwiono zostawianie ocen i komentarzy pod profilami farmaceutów" - poinformował serwis mgr.farm, który należy do Grupy farmacja.net.

Pomysł spotkał się z głosami zadowolenia i krytyki. Część farmaceutów obawia się wystawiania ocen, które nie do końca mogą odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Choć administrator zapewnia, że komentarze będą moderowane.

NIA: są kwestie, które budzą wątpliwości

W związku z uruchomieniem serwisu, głos zabrała też Naczelna Izba Aptekarska.

Informuje, że w związku z korespondencją e-mailową otrzymaną przez okręgowe izby aptekarskie dotyczącą komunikatu Fundacji Healthcare Professionals i uruchomieniem serwisu farmaceuta.pl, pojawiło się zaniepokojenie środowiska farmaceutów w zakresie funkcjonalności przedmiotowego serwisu oraz potrzeba ustalenia nieścisłości w analizowanych dokumentach dotyczących przetwarzania danych osobowych farmaceutów.

Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Fundacji Healthcare Professionals z prośbą o wyjaśnienie kwestii, które budzą jej wątpliwości.

Naczelna Izba Aptekarska poinformowała równocześnie Fundację Healthcare Professionals, że w kwestii możliwości umieszczenia klauzuli informacyjnej Fundacji na swojej stronie internetowej, zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 i 2 RODO obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, spoczywa na administratorze, tj. na Fundacji.