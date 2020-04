NIA: wprowadzenie opłat za dyżury aptek leży w interesie państwa

Wprowadzenie opłat za dyżury aptek leży w interesie państwa, bo jeśli starostwa nie zawieszą uchwał, placówki będą zmuszone skracać godziny pracy w dzień - mówi Marek Tomków, wiceszef NRA.

Farmaceuta Mariusz Politowicz z Naczelnej Rady Aptekarskiej od lat walczy o to, by dyżury aptek trafiły do koszyka świadczeń gwarantowanych i były opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Apteki finansują je z własnych pieniędzy, a koszt dyżuru waha się od kilkuset do ponad 1 tys. zł – mówi "Rzeczpospolitej".

– Bezdusznie trzymając się litery prawa, władze powiatu świdnickiego być może dowiodą swojej racji, występując do prokuratury. Bo dziura legislacyjna sprawia, że apteki mają obowiązek dyżurować, choć nie dostają za to pieniędzy - wskazuje z kolei Jerzy Przystajko, farmaceuta i ekspert ochrony zdrowia partii Razem.

Marek Tomków, wiceprezes NRA dodaje, że sytuację pogarsza epidemia. – W marcu przez kwarantannę czy konieczność opieki nad dziećmi w całej Polsce zamknęło się kilkadziesiąt aptek. A w kolejnych tygodniach kwarantanna wyłączy pewnie kolejne. Samorządy mają wybór: albo podawać nas do prokuratury, albo postąpić jak starosta powiatu wrocławskiego i zawiesić uchwałę dotyczącą dyżurów – mówi.

Tłumaczy, że wprowadzenie opłat za dyżury aptek leży w interesie państwa, bo jeśli starostwa nie zawieszą uchwał, placówki będą zmuszone skracać godziny pracy w dzień. A to jeszcze bardziej wydłuży kolejki po leki.

