Rada powiatu nie jest właścicielem aptek, nie jest pracodawcą aptekarzy, a ustalać może dni i godziny ich pracy - mówi o tym paradoksie w Radiu Bielsko farmaceuta Mariusz Politowicz.

Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej komentował sprawę problemu nocnych dyżurów aptek w powiecie żywieckim.

Przypomniał też, iż farmaceuci nie są w stanie wykonać hipotetycznego obowiązku wynikającego z prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady powiatu.

Jest ich zbyt mało. Statystycznie ma aptekę przypada 1,78 farmaceuty na placówkę. Z tego 83 proc. to kobiety. Dodatkowo jesteśmy w trakcie epidemii koronawirusa.

- Epidemia pokazała to, co my mówimy od lat: nie ma wystarczającej liczby farmaceutów do pracy w tak dużej liczbie aptek.

