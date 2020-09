Propagowanie szczepień między innymi wśród pracowników medycznych jest wspólnym obowiązkiem zarówno pracodawców, którzy powinni stwarzać odpowiednie warunki dla prowadzenia takiej profilaktyki, jak i samego personelu - mówi zaznacza prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

- Z międzynarodowych doświadczeń wynika, że potrzebna jest kompleksowa strategia pozwalająca skutecznie walczyć z różnymi patogenami w szpitalach - dodaje.

Zwraca uwagę, że wbrew wielu doniesieniom medialnym, w Polsce nie brakowało dyrektorów szpitali, którzy już w styczniu i lutym zapewnili spore zapasy różnych środków ochrony indywidualnej w swoich lecznicach. Jednocześnie wskazuje, że mówiąc o ochronie pracowników medycznych przed infekcjami, nie można zapominać, że w obecnej sytuacji finansowej wiele szpitali zmuszonych jest do zaciskania pasa i podejmowania działań mających przynieść oszczędności.

Edukujmy także personel medyczny

W opinii lek. Zofii Woźnicy, pediatry kierującej przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej w Biłgoraju i radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego, nie należy zapominać o edukowaniu personelu medycznego w zakresie szczepień ochronnych.

- Zapytałam niedawno zarząd województwa lubelskiego, czy - oprócz sfinansowania zakupu sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej dla placówek medycznego podległych samorządowi wojewódzkiemu - podjęto działania umożliwiające zaszczepienie personelu szpitali marszałkowskich w naszym regionie, m.in. przeciwko grypie i pneumokokom - mówi radna województwa lubelskiego.

Otrzymała bardzo ogólną odpowiedź, w której nie było szczegółowych informacji np. o finansowaniu szczepień ze środków publicznych. - Z drugiej strony od dyrektora jednego ze szpitali marszałkowskich dowiedziałam się, że o ile zainteresowanie personelu medycznego szczepieniami przeciwko grypie w ostatnim czasie wzrosło, to chęć zaszczepienia się przeciwko zakażeniom pneumokokowym wyraziła już niewielka część pracowników tej placówki - relacjonuje pediatra.

Z perspektywy przychodni POZ

Przyznaje, że dla niej takie podejście personelu szpitala do szczepień jest dziwne i niepokojące. - Jeżeli sami lekarze nie będą przekonani, że tego rodzaju profilaktyka jest skuteczna i warto ją stosować, to jak mamy przekonywać do szczepień społeczeństwo? - pyta retorycznie.