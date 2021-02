"Niedopuszczalne jest, aby ORA przyzwalała na takie nieprawidłowości"

Czy temat dyżurów dla obecnych władz ORA w Krakowie jest mało interesujący, niewygodny czy nieznany? - pyta była szefowa krakowskiej Rady w kontekście nieobecności przedstawicieli izby na konferencji dotyczącej planów otwarcia nowej apteki w Kalwarii.

Była szefowa krakowskiej ORA, obecnie członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Barbara Jękot, wystosowała list otwarty do Rady Aptekarskiej w Krakowie.

Zwraca w nim uwagę na konferencję, jaka miała miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, zorganizowanej przez burmistrza, z udziałem właścicieli apteki, która chce tam otworzyć aptekę, przedstawicielki ZAPPA i mieszkańców.

Jak zauważa w piśmie, na spotkaniu nie było przedstawicieli izby aptekarskiej.

"Czy temat dyżurów dla obecnych władz ORA w Krakowie jest mało interesujący, niewygodny czy nieznany?" - pyta.

Przypomniała, że podczas konferencji Joanna Machalska z ZAPPA odczytała stanowisko Związku, "broniące lokalnych aptekarzy, przedstawiając rzeczywisty stan sprawy i pokazując, że otwarcie nowej apteki w Kalwarii w żaden sposób nie rozwiązuje problemu nocnych dyżurów aptek".

"Wbrew opiniom burmistrza i WIF, doprowadzi wręcz do ograniczenia dostępności pacjentów do leków i usług farmaceutycznych przez skrócenie godzin czynności apteki" - podkreśla Barbara Jękot.

Dodaje: - Ponadto ZAPPA ocenia, że otwarcie apteki sieciowej może doprowadzić do zamknięcia aptek działających obecnie, przed czym chronić miało wprowadzenie ustawy AdA. Według ZAPPA, celem uzyskania zgody na otwarcie nowej apteki, wnioskodawca oraz samorząd lokalny wprowadziły ministra zdrowia w błąd.

"Niedopuszczalne jest, aby Rada przyzwalała na takie nieprawidłowości i podważanie przepisów ustawy, o którą środowisko farmaceutów walczyło od dekad. (...) Podczas pełnienia obowiązków prezesa OIA dokładnie poznałam problemy w tej miejscowości. Sugerowałam rozwiązania dyżurów w tygodniu do godziny 22.00, a w weekendy do 20.00. Tymczasem propozycje aptek były daleko dalej idące: w tygodniu do 23.00, a w weekendy i święta - całodobowo" - informuje dodając, że pisma w tej sprawie są w archiwum krakowskiej Izby.