Niskie marże pogrążają apteki. Jak to zrekompensować?

Farmaceuci chcą, by resort zdrowia rozważył zmiany w sposobie naliczania marży lub zrekompensował im straty, na przykład wprowadzając finansowaną przez NFZ opiekę farmaceutyczną.

– Jesteśmy jedynym krajem, który marżę nalicza nie od ceny hurtowej czy detalicznej leku, ale od limitu w tzw. grupie limitowej, który jest sukcesywnie obniżany. Przy dużym wzroście cen i kosztów na rynku sytuacja aptek jest nie do pozazdroszczenia. Są głosy, że zamykają się one z powodu epidemii. Naszym zdaniem to wina marż – mówi dla "Rzeczpospolitej" dr Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej.

Szef izby w Katowicach mówił o niskich marżach również podczas tegorocznego V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych:

- Sposób naliczania marży od limitu i bardzo niskie przychody z leków refundowanych powodują, że apteki są zamykane. Jeżeli nadal będziemy uważali, że apteki wyżyją w jakikolwiek sposób, to podkreślam, że dzisiaj apteki są na linii trendu opadającego i przechodzą punkt krytyczny. Marże nie pokrywają kosztów działalności.

Zdaniem farmaceutów w interesie pacjentów jest, by resort zdrowia rozważył zmiany w sposobie naliczania marży albo w inny sposób zrekompensował im straty, np. uchwalając ustawę o zawodzie farmaceuty, która wprowadza opiekę farmaceutyczną nad pacjentem, która byłaby finansowana ze środków NFZ. Aptekarze mieliby m.in. prowadzić przegląd leków pod kątem ich wzajemnych interakcji czy prowadzić proste szczepienia.

– Marża apteczna powinna być liczona od wartości ekonomicznej leku jak w każdej innej branży, gdyż skutkiem nieopłacalności obrotu lekiem jest brak leku – uważa na łamach "Rzeczpospolitej" mgr Mariusz Politowicz, właściciel apteki w Pleszewie i członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jak wynika z raportu „Rentowność aptek w latach 2011–18 wobec zmian rynkowych” przygotowanego przez firmę IQVIA na zlecenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, w ciągu ostatniego roku w Polsce zamknęło się 1088 aptek i punktów aptecznych, co utrudnia dostęp do leków.