Nowe środki zapobiegawcze w walce z wirusem. Wchodzą od soboty

Od jutra cała Polska staje się strefą czerwoną. Wszystkie te zasady obowiązują na terytorium całej Polski. Ograniczenie działalności gastronomicznej, pubów, restauracji, kawiarni. Szkoły podstawowe w klasach od 4 do 8 będą działać w trybie zdalnym.

- Dzisiaj zbliżamy się do 15 tys. zakażeń dziennie. II fala koronawirusa uderzyła w całą Europę z równą siłą. Liczba zajętych łóżek przekroczyła 10 tys. a dostępnych jest 18 tysięcy. Cały czas ten bufor jest, ale nas bardzo niepokoi to tempo przyrostu - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej (23 października).

Dodał: - Musimy zahamować przyrosty zakażeń i obostrzenia, które wprowadzimy będą miały skutek za 10-14 dni i mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli lepsze informacje. Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia.

O ile nie nastąpi wypłaszczenie i zahamowanie tempa przyrostu zakażeń, możliwe, że będziemy musieli wprowadzać kolejne drastyczne kroki takie jak zamykanie granic, ograniczanie przemieszczania czy głębszy lockdown.

Od jutra, 24 października, cała Polska staje się strefą czerwoną. Wszystkie te zasady obowiązują na terytorium całej Polski.

Kluczowa zmiana, którą dzisiaj wdrażamy to szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w komunikacji publicznej i kontakty społeczne. To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji.

W godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. jest możliwe tylko pod opieką dorosłego.

Ograniczenie działalności gastronomicznej, pubów, restauracji, kawiarni - będą mogły organizować jedynie zamówienia na wynos i dowóz. Na razie to obostrzenie jest zaplanowane na 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia.

Wiem, że to bardzo trudna wiadomość dla prowadzących, właścicieli i klientów, ale zdaniem specjalistów pomieszczenia gastronomiczne to miejsca gdzie znajduje się dużo osób na niewielkiej powierzchni i dochodzi do częstych zakażeń.

Kolejnym obostrzeniem jest zakaz wszelkiego rodzaju aktywności powyżej 5 os. w jednej grupie - zebrań, spotkań, aktywności. Widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i były to źródła i ogniska zakażeń.