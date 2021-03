Nowe terminy do rejestracji: seniorów podzielono na mniejsze grupy

Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień - informuje resort zdrowia. Kiedy rejestracje będą otwarte dla pacjentów chorych przewlekle, kiedy służb mundurowych, a kiedy dla osób dializowanych?

Założyliśmy, że do końca marca zaszczepimy w Polsce 3 mln osób. To na pewno się uda. Liczymy, że około 3,5 mln osób będzie zaszczepionych pierwszą dawka do końca tego kwartału, czyli ponad 20 proc. więcej niż to co, zadeklarowaliśmy - mówi Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Harmonogram szczepień:

7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;

8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;

10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;

15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;

22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;

29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Szczepimy się! Zalecenia Rady Medycznej

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej zmienią się też zasady szczepień osób, które już przeszły Covid-19. Rada Medyczna zaleca aby ozdrowieńcy byli szczepieni później. Mają oni przyjąć jedną dawkę szczepionki po 6 miesiącach, licząc od dnia uzyskania wyniku testu potwierdzającego zakażenie.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat (od 11 marca)

tabelka.jpg

- Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później. Jeśli ktoś nie zapisze się we wskazanym czasie, będzie mógł to zrobić później. Podawane terminy to czas dedykowany tylko dla określonych roczników – wyjaśnia Michał Dworczyk.

Dodaje: - Podzieliliśmy na mniejsze grupy naszych seniorów. Chcemy zmniejszyć liczbę osób, które w danym czasie zgłaszają się do zapisów po to, żeby nie generować kolejek, żeby te zapisy były jak najłatwiejsze i trzeba było długo czekać na swoją kolej.

Inne formy rejestracji

Wszyscy uprawnieni do szczepień w grupie wiekowej powyżej 65 lat mogą zarejestrować się na szczepienie także poprzez infolinię 989, e-Rejestrację lub wysyłając SMS o treści: SzczepimySie. Do tej pory SMS można było wysłać pod numer 664 908 556. Teraz udostępniamy do wyboru drugi numer. To 880 333 333.

- Oba numery prowadzą do jednego systemu, zatem korzystaj podczas zapisów tylko z jednego z nich. Rejestrację prowadzą też punkty szczepień, ale zalecamy zapisy online lub przez telefon. To najwygodniejsza, a przede wszystkim najbezpieczniejsza forma. Szczegółowe informacje na temat rejestracji do osób w wieku od 65 lat dostępne są tutaj - podpowiada resort zdrowia.



Od 15 marca startują szczepienia przewlekle chorych

W celu sprawnego przeprowadzenia szczepień również wśród osób przewlekle chorych obowiązuje kolejność szczepień. Na początku szczepionkę będą mogli przyjąć:

- pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek;

- pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią;

- pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;

- pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli się zaszczepić w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których są leczone. Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub w wybranym przez siebie punkcie populacyjnym. Potrzebującym udostępnimy także mobilne zespoły szczepiące.

Przyjadą one do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu. O kwalifikacji do szczepień zdecydują lekarze prowadzący oraz medycy tuż przed podaniem samej szczepionki. Szczegółowe informacje dla osób przewlekle chorych udostępniamy na stronie gov.pl/szczepimysie w przeznaczonej dla tej grupy pacjentów zakładce.