Nowela ustawy może znieść część etatów w NFZ?

We wtorek (21 lipca) w Sejmie rząd ma przedstawić dużą autopoprawkę do nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid-19.

Jak podaje „Rzeczpospolita", okazuje się, że budzi ona spore wątpliwości członków zakładowej Solidarności przy NFZ. Przewidziano w niej przeniesienie wielu kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich na prezesa NFZ. Nowela wykreśla także zapis, że umowy pracownicze przechodzą na nowego pracodawcę, który automatycznie przejmuje zbiorowy układ pracy.

Zdaniem Związkowców, ustawa zagraża prawom pracowniczym. Pracownicy NFZ obawiają się również, że centralizacja obejmie też środki na leczenie.

– Projekt rzeczywiście przenosi kilka kompetencji z oddziałów wojewódzkich do centrali, np. finansowanie leczenia za granicą z tzw. dyrektywy transgranicznej. Podejrzewam, że intencją jest skoncentrowanie wniosków w centrali NFZ, by ujednolicić i uprościć procedury ich składania drogą elektroniczną. Cała ustawa pełna jest rozwiązań, które pozwalają wiele wniosków składać zdalnie, co jest korzystnym rozwiązaniem – tłumaczy Jerzy Przystajko, farmaceuta i ekspert ochrony zdrowia partii Razem.

