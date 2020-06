Nowela ustawy refundacyjnej: po wyborach minie okres bezczynności

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wziął udział w V Kongresie Wyzwań Zdrowotnych Online (Fot. PTWP)

Projekt noweli ustawy refundacyjnej nie jest jeszcze gotowy, aby skierować go do konsultacji publicznych. Cały czas mamy do czynienia z okresem trudnym czasowo. Myślę, że po wyborach ten okres bezczynności w tym zakresie się zakończy - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (HCC Online, 18 czerwca).

Podczas zdalnej sesji „Bezpieczeństwo lekowe kraju – kiedy stanie się priorytetem państwa?” w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online wiceminister zdrowia odpowiadał na pytania dotyczące m.in. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Odniósł się do niektórych zapisów zawartych w ustawie. - Wydłużenie o jeden miesiąc okresu publikacji list refundacyjnych nie jest problemem. Publikacja listy cztery razy w roku stanowi duże ułatwienie w kwestii jej przygotowywania – powiedział Maciej Miłkowski. - Usunięcie leku z listy leków refundowanych (tzw. delistacja -red.) została w noweli dosyć dobrze opracowana. W zasadzie każdy lek, który nie zakłada efektywności klinicznej lub w wyniku błędów we wniosku, może zostać w każdej chwili zdjęty z obowiązującej listy leków refundowanych – podał Miłkowski. Jak przypomniał prowadzący rozmowę b. wiceminister zdrowia, Krzysztof Ładna, w poprzednich latach występował problem z dwoma leki, u których pojawiał się dualizm cenowy, czyli pacjenci płacili więcej za lek refundowany, niż za lek nierefundowany. - Był wówczas problem z delistacją tych leków. Departament prawny wyraźnie wskazał, że potrzebowałbym nawet dziewięciu miesięcy, aby zdjąć te preparaty z listy – powiedział Łanda. - Obecnie występuje podobny problem. W tym zakresie pomocny jest instrument dzielenia ryzyka, gdzie można część kwestii zawrzeć. Mamy kilka zidentyfikowanych firm, które w przypadku niektórych bardzo istotnych leków tę politykę stosują. Być może poradzimy sobie z tym polubownie – zaznaczył Maciej Miłkowski. - Być może niekiedy te grupy limitowe nie zostały dobrze dookreślone, być może zmiana tych grup ułatwi trochę rozmowy z firmami – dodał wiceminister. Przypomniał, że ostatnim czasie doszło do rozdzielenia grup limitowych, dodania innych leków, po co "aby łatwiej można było prowadzić rozmowy, aby nikt na tym nie ucierpiał, a jednocześnie resort na tym zyskał”.

Retransmisja sesji: Znaczenie programów polityki zdrowotnej (PPZ) w budowaniu polskiego modelu Value Based Healthcare

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus