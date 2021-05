Nowy Ład wyjdzie nam na zdrowie? Koniec ryczałtowej składki zdrowotnej

Nowy Ład zakłada finansowanie NFZ z nowej składki liniowej bez możliwości jej odpisania od podatku. Pomysł już został skrytykowany.

Pomysł zlikwidowania możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku zawarty w "Polskim Ładzie" spotkał się z krytycznym przyjęciem. Te pieniądze mają zwiększyć wpływy do NFZ.

- W wielu obszarach służby zdrowia będziemy poprawiali to, co się da - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji "Polskiego Ładu" w części dotyczącej ochrony zdrowia. Ten nowy plan społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy został przedstawiony w sobotę (15 maja) podczas konwencji PiS.

- Oprzemy się na nowych źródłach finansowania NFZ z nowej składki, składki liniowej bez możliwości jej odpisania od podatku, która wpłynie do NFZ wyłącznie po to, aby poprawiać jakość służby zdrowia - zapowiedział szef rządu.

Ta zapowiedź wywoła krytyczne dyskusje wśród ekspertów.

Analitycy: to wzrost opodatkowania dochodów

Eksperci Grant Thornton też zwrócili uwagę na zmianę dotyczącą opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, jako jeden z krytycznych punktów "Polskiego Ładu" w kwestii podatków.

Jak zauważyli, dla wielu przedsiębiorców najważniejszą zmianą będzie brak możliwości opłacania ryczałtowej składki zdrowotnej, której poziom obecnie to ok 380 zł.

"Zapowiedziana została zmiana mająca zrównać zasady naliczania składki zdrowotnej do tych obowiązujących w przypadku umowy o pracę. W praktyce oznacza to, że jej poziom odpowiadałby 9 proc. dochodu. Realnie oznaczać to może wzrost efektywnej stopy opodatkowania dochodów z działalności o blisko 9 punktów procentowych" - napisali w analizie, którą przytacza TVN24Biznes.

Składka zdrowotna staje się zwykłym podatkiem

Zdaniem prof. Adama Mariańskiego, eksperta BCC ds. podatków, z opodatkowaniem nie można łączyć składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- Opodatkowanie proporcjonalną składką na ubezpieczenie zdrowotne spowoduje, że składka ta staje się zwykłym podatkiem, płaconym od wysokości dochodu. Oznacza to wzrost obciążeń dla przedsiębiorców z 19 proc. na 28 proc., a dla osób uzyskujących dochody z działalności osobistej z 32 proc. na 41 procent - ocenia.

Jak zauważa ekspert, z prezentowanych założeń wynika, że dla osób osiągających dochody powyżej 8.000 zł miesięcznie wzrosną obciążenia, zarówno dla osób pracujących na umowach o pracę, cywilnoprawnych, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą.

Zmiany w finansowaniu zdrowia

Zaproponowane rozwiązanie dotyczy mniejszej grupy Polaków, przedsiębiorców. Jak się wydaje nie zaproponowano innego rozwiązania, gdyż spotkałoby się to z niechęcią większości społeczeństwa.

Przypomnijmy, że według wstępnych planów przekazanych w kwietniu "Dziennikowi Gazecie Prawnej" przez wiceministra zdrowia Sławomira Gadomskiego, rząd planuje między innymi: stopniowe podnoszenie składki zdrowotnej z 9 do 10 proc, wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego i odejście od ryczałtowego płacenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na rzecz jej procentowego wyliczania, w zależności od uzyskiwanego dochodu.

Ostatni z tych punktów właśnie został publicznie obwieszczony.