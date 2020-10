NRA apeluje do parlamentarzystów: uchwalcie ustawę o zawodzie farmaceuty jak najszybciej

Dzisiaj odbędzie się drugie czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Naczelna Rada Aptekarska zwraca się z apelem do parlamentarzystów o jak najszybsze procedowanie projektu.

- Uchwalenie tej regulacji umożliwi pacjentom dostęp do szerszego wachlarza usług zdrowotnych. Przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa lekowego i poprawy komfortu zdrowotnego milionów Polaków. Jest to szczególnie istotne w czasie trwającej pandemii COVID-19 - przekonuje NRA.

Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty w najbliższym czasie jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę pacjentów w wieku senioralnym oraz stopniowo malejącą liczbę lekarzy i pielęgniarek w Polsce. Wprowadzenie rozwiązań systemowych jest koniecznością. Dziś szacuje się, że 6-13 proc. hospitalizacji to skutek nieprawidłowego zażywania leków, czego skutkiem mogą być interakcje czy powikłania polekowe zagrażające zdrowiu, a nawet życiu pacjentów.

Dla racjonalnej farmakoterapii chorych nie bez znaczenia pozostaje więc skala zjawiska polipragmazji – wielolekowości w Polsce. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, aż 1/3 pacjentów w wieku senioralnym (65+) przyjmuje dziennie 5 i więcej leków, będąc w ciągu roku pod opieką aż pięciu różnych specjalistów. Rolą farmaceuty w tym obszarze jest zapobieganie i ograniczanie tego zjawiska, poprzez edukację pacjenta.

– Jako ponad 30 tys. grupa zawodowa oferujemy pomoc w rozwiązywaniu wielu problemów dotyczących stosowania leków. Jesteśmy przygotowani do tego, aby udzielać w aptekach fachowych porad zdrowotnych oraz świadczyć dodatkowe usługi na rzecz pacjentów – podkreśla Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje, że ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi podstawę do stworzenia ram prawnych, które pozwolą aptekom na prowadzenie takich usług, jak choćby przeglądy lekowe, obsługa inhalatorów i glukometrów, kontynuacja recept, a w dłuższej perspektywie również szczepienia przeciwko grypie.