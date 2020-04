NRL: powszechny dostęp do testów dla całego personelu medycznego

Dane dotyczące liczby zakażonych koronawirusem członków personelu medycznego są gromadzone, lecz nie są na bieżąco publikowane. Jest to działanie nietransparentne, niezrozumiałe i budzi obawy, że dane te są z jakiś powodów zatajane przed opinią publiczną - ocenia NRL.

Po dwóch niedawnych apelach, prezydium NRL przygotowało kolejne apele do władz.

W pierwszym apelu, adresowanym do prezesa NFZ, prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o jak najszersze zapewnienie dostępności testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu w kraju. Dostępność do tych testów powinna być powszechna w odniesieniu do personelu medycznego uczestniczącego w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.

Opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia komunikat w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 51/2020/DSOZ z dnia 4 kwietnia 2020 r. wskazuje, że z możliwości wykonania testu będą mogli skorzystać pacjenci i personel innych szpitali. Tymczasem treść zarządzenia nie daje podstaw do ograniczania dostępności testów jedynie dla pacjentów i personelu szpitali.

"Rozszerzenie możliwości wykonywania testów, wprowadzone ww. zarządzeniem, wymaga przygotowania informacji dla lekarzy, która w sposób jasny i jednoznaczny przedstawi kto, w jakich okolicznościach, tj. na podstawie jakich wskazań, oraz komu może zlecić wykonanie testu. Z informacji tej powinno wprost wynikać, że testy mogą być wykonane u wszystkich członków personelu medycznego, a nie jedynie tych, którzy pracują w szpitalach. Powyższe informacje powinny jednoznacznie wskazywać, jakie okoliczności uzasadniają wystawienie zlecenia oraz w jaki sposób zlecenie to może być zrealizowane" - uważają lekarze.

Dostępność testów dla personelu medycznego musi być powszechna i obejmować obszar całego kraju, a nie skupiać się jedynie w miastach, w których położone są szpitale jednoimienne.

Apel do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy regularnego publikowania aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zakażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody.

"Informacje takie są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią. Jak pokazała sytuacja sprzed kilku dni, tj. przekazanie takich informacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego Polskiej Agencji Prasowej – dane takie są gromadzone również w naszym kraju, lecz nie są na bieżąco publikowane. Brak publikowania takich informacji jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są z jakiś powodów zatajane przed opinią publiczną" - oceniają lekarze.