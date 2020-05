NTEC 2020 online: kardiologia w dobie epidemii i po

27 maja startuje pierwsza zdalna debata w ramach III Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo Naczyniowych. Dziś: Zagrożenia kardiologiczne dla chorych w dobie COVID-19 oraz po pandemii. Transmisja live: 15.00-17.00.

Tematy sesji:

- Zagrożenia kardiologiczne dla chorych z infekcją COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem ostrych zespołów wieńcowych, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków

- Zagrożenia wynikające z ograniczonych świadczeń planowych

- Kiedy i jak można bezpiecznie uruchomić planowe przyjęcia chorych kardiologicznych

- Czy pandemia COVID-19 zmieni naszą rzeczywistość już na zawsze?

Wszystkie debaty NTEC 2020 online będą transmitowane na stronach: www.ntec.org.pl, www.hccongess.pl.

Wybrane sesje będą również dostępne w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl i na profilu portalu rynekzdrowia.pl na Facebooku.

Dostęp do wszystkich transmisji debat live konferencji od maja do czerwca 2020 będzie możliwy po zarejestrowaniu się na stronie hccongress.pl. W zależności od wybranego pakietu, po zalogowaniu się, możliwy będzie dostęp do różnych funkcjonalności.

Możliwość rejestracji oraz udziału live w sesji na NTEC 2020 dostępna jest na stronie: www.ntec.org.pl.