Nysa: wraca całodobowa apteka

Od 18 maja ma wrócić do pracy całodobowa apteka w Nysie. Placówka zaprzestała pracy w tym trybie 2 tygodnie temu i skróciła godziny pracy. Właściciel miał problem z obsadzeniem kadry.

- Dolnośląska Grupa Apteczna poinformowała nas, że ze względu na braki kadrowe nie jest w stanie zapewnić na okres tymczasowy sprzedaży dla mieszkańców powiatu nyskiego - poinformował starosta Andrzej Kruczkiewicz.

Dodaje, że Grupa poinformowała o powrocie do normalności z dniem 18 maja.

Jednocześnie starostwo, zapytane o dalszy rozwój sytuacji na terenie powiatu, wskazuje, że na razie nie widać perspektyw na to, by nocne dyżury mogły powrócić do Głuchołaz, Paczkowa, czy Otmuchowa.

