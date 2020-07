Obecny prezes NFZ popiera propozycje zmian. Były prezes: będzie gorzej niż za komuny

NFZ dzięki tym zmianom będzie teraz wreszcie mógł się stać się jednolitą organizacją. Do tej pory funkcjonował jako historyczne przedłużenie kas chorych - powiedział Adam Niedzielski, prezes Funduszu. Z kolei jego były prezes uważa, że proponowana centralizacja jest gorsza niż za komuny.

Sejmowa Komisja Zdrowia we wtorek (21 lipca) przyjęła wszystkie zgłoszone przez posłów, a de facto przygotowane przez rząd, poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19. Wprowadzają one rewolucję w zdrowiu: o wszystkim ma decydować prezes NFZ. Będzie ręczne sterowanie kontraktami - pisze "Gazeta Wyborcza".

Jak przekonuje w rozmowie z gazetą Andrzej Sośnierz, były prezes NFZ, po wprowadzeniu proponowanych zmian dyrektorzy oddziałów Funduszu będą działali na podstawie pełnomocnictw prezesa NFZ, podejmując w jego imieniu decyzje. - Będą musieli je uzgadniać, a tak nie da się funkcjonować. To prezes będzie ogłaszał wszystkie konkursy na leczenie, to on będzie je unieważniał i decydował jaki komu przyznać kontrakt. Będzie przyznawał szpitalom ryczałty i ustalał stawki za konkretne leczenie - mówi Sośnierz.

Jego zdaniem, przygotowane przez rząd zmiany doprowadzą do centralizacji gorszej niż za czasów PRL-u, kiedy to wojewodowie sami dzielili pieniądze. - Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie będzie miał zupełnie nic do powiedzenia - zaznacza.

Z kolei w "Dzienniku Gazecie Prawnej" ukazał się wywiad z Adamem Niedzielskim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, który stwierdził, że teraz "najważniejsza jest poprawa zdolności logistycznej, bo teraz nie wykorzystujemy całego potencjału NFZ".

Przekonywał, że zgłoszone w Sejmie poprawki do specustawy zdrowotnej to nie jest zamach na NFZ, a raczej na kasy chorych.

- Fundusz dzięki tym zmianom będzie teraz wreszcie mógł się stać się jednolitą organizacją. Do tej pory funkcjonował jako historyczne przedłużenie kas chorych, a nie instytucja działająca według jednego standardu w skali kraju. Warto przypomnieć, jaka jest historia NFZ. Przez długi czas działał on według schematów wypracowanych przez poszczególne kasy chorych, bez zunifikowanego systemu informatycznego. Istniały autonomicznie oddziały, a centrala wydawała jedynie regulacje. Teraz idziemy w kierunku usprawniania funkcjonowania funduszu, ujednolicania procedur i standardów obsługi. Na zmianach skorzystają pacjenci i świadczeniodawcy. Znacznie łatwiej załatwić swoją sprawę, gdy procedury i standardy w każdym oddziale funduszu są tożsame - mówił prezes Niedzielski.

