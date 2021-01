Obligatoryjne obniżki cen leków bez negocjacji oznaczają ich braki

W porównaniu do innych krajów osiągnęliśmy w Polsce już bardzo niskie ceny leków dla pacjenta i płatnika. Dalsze ich obniżki grożą jednak brakiem w aptekach. Może to skutkować niedostępnością nawet kilkuset leków na rynku – mówi Michał Pilkiewicz, dyrektor IQVIA.

- Średnia cena jednej tabletki leku generycznego sprzedawanego w kanałach szpitalnym i aptecznym w Polsce wynosi 10 eurocentów i jest w grupie najniższych w Unii Europejskiej. Drożej jest nawet na Litwie, Łotwie, Węgrzech, Słowacji, w Bułgarii i Czechach. Średnia cena w Unii Europejskiej to 18 eurocentów - podsumowuje dyrektor IQVIA, międzynarodowej firmy analizującej rynki farmaceutyczne na świecie.

Nowowprowadzony na rynek lek jest objęty ochroną patentową, która trwa około 20 lat. W tym czasie żadna inna firma - poza posiadającą patent - nie może go produkować. Kiedy kończy się ochrona patentowa, lek mogą wytwarzać inni producenci, którzy zaczynają konkurować między sobą. Takie konkurujące ceną leki nazywa się generycznymi.

W Polsce, zgodnie z ustawą refundacyjną, pierwszy lek generyczny wchodzący na listę refundacyjną musi być o 25 proc. tańszy od leku, któremu wygasła ochrona patentowa. Pojawianie się na rynku kolejnych generyków powoduje jeszcze większy spadek cen. Mimo tego resort zdrowia co trzy lata podczas negocjacji zmusza producentów do kolejnych obniżek cen tych samych produktów. W efekcie doszliśmy do poziomu najniższego w Unii Europejskiej.

Dużą różnica w cenach między Polską a innymi krajami UE sprzyja nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Grozi też rezygnacją producentów ze sprzedaży na polskim rynku, bo obniżenie ceny w jednym kraju generuje podobne oczekiwania cenowe na innych rynkach. W efekcie polscy pacjenci mogą zostać bez terapii. W krajach, gdzie wprowadzono systemy przetargowe lub zastosowano przymusowe obniżki wystąpiły duże problemy z dostępnością leków dla pacjentów.

– Wprowadzenie znaczących, obligatoryjnych obniżek cen bez negocjacji doprowadziło na Węgrzech do braku 1400 leków, w Holandii 700, a na Litwie 315. Natomiast leków nie brakuje w krajach, gdzie jest konkurencja i wielu dostawców - mówi Michał Pilkiewicz zaznaczając, że każdy kraj ma różne lokalne regulacje i inne elementy wpływające również na taką sytuację.