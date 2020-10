Od 1 do 21 września pacjenci wykupili 277 311 opakowań szczepionek p/ grypie

Z posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia danych ze zrealizowanych recept wynika, że od 1 do 21 września 2020 r. pacjenci wykupili 277 311 opakowań szczepionek przeciw grypie. Kolejne transze szczepionek będą systematycznie dostarczane aż do grudnia 2020.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski odpowiedział grupie posłów w sprawie powszechnej dostępności szczepionki przeciw grypie.

Przypomniał, że szczepienie przeciw grypie nie jest szczepieniem obowiązkowym, lecz jedynie zalecanym. W związku z czym Ministerstwo Zdrowia nie składa zamówień i nie dokonuje ich zakupu. Jest to rynek komercyjny ograniczony jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji.

Firmy prognozują wielkość dostaw szczepionki przeciw grypie na nadchodzący sezon grypowy na podstawie wskaźnika wyszczepialności oraz popytu na szczepionkę w latach ubiegłych w danym kraju, a dostępność rynkowa szczepionek przeciw grypie uzależniona jest od możliwości produkcyjnych producentów szczepionek.

Proces produkcyjny szczepionki trwa i jest planowany z rocznym wyprzedzeniem, a hurtownie farmaceutyczne i apteki nie zgłosiły dodatkowego zapotrzebowania w październiku w zeszłym roku, gdy jeszcze nie było epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z zapowiedziami firm farmaceutycznych w sezonie 2020/2021 na polskim rynku dostępne są następujące szczepionki:

- Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.,

- VaxigripTetra firmy Sanofi Pasteur,

- Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,

- Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

Pierwsze transze szczepionki VaxigripTetra już trafiły do Polski, na co wskazują zgromadzone dane ze zrealizowanych recept na tę szczepionkę w aptekach. Z posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia danych ze zrealizowanych recept wynika, że od 1 do 21 września 2020 r. pacjenci wykupili 277 311 opakowań szczepionek przeciw grypie. Kolejne transze szczepionek będą systematycznie dostarczane przez firmy farmaceutyczne pod koniec września, w październiku aż do grudnia 2020 r.

Resort dodaje, że ubiegłym roku ponad 100 000 opakowań szczepionek przeciwko grypie musiało zostać zutylizowanych z uwagi na małe zainteresowanie szczepieniami. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu sezonów grypowych stan zaszczepienia przeciw grypie w całej populacji utrzymywał się na niskim poziomie (w zakresie 3,26 - 4,12%). W ubiegłym roku zaszczepiło się ponad 4% społeczeństwa, z czego 300 tys. osób skorzystało ze szczepionek refundowanych.

- Każda utylizacja jakiegokolwiek produktu leczniczego to straty finansowe dla firm farmaceutycznych, hurtowni czy aptek ogólnodostępnych. Dlatego firmy tak skrupulatnie dokonują obliczeń zapotrzebowania na szczepionki czy tez inne produkty lecznicze - podkreśla wiceminister i dodaje:

- Przyjmując cenę detaliczną 46 zł za szczepionką, przy 100 000 szczepionek przeznaczonych do utylizacji, łącznie podmioty poniosły straty w wysokości ponad 4 600 000 złotych – do tego należy doliczyć koszty utylizacji.