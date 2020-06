Od 1 lipca kary za brak weryfikacji autentyczności leków

Od 1 lipca br. uczestników rynku czekają kolejne zmiany w zakresie ustawy Prawo farmaceutyczne. Tego dnia zaczną obowiązywać kary finansowe za brak weryfikacji autentyczności leków oraz za niewycofanie niepowtarzalnego identyfikatora.

Z początkiem lipca w życie wejdzie art. 127cb Pf, który stanowi o karach pieniężnych dla podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązku weryfikacji autentyczności leków. Wysokość kar będzie różna dla różnych podmiotów, a będzie je można nałożyć na wytwórców, importerów, hurtownie farmaceutyczne oraz apteki. Dla przykładu, te ostatnie będą mogły zapłacić nawet 20 tys. zł.

- Każda apteka szpitalna i ogólnodostępna powinna wdrożyć narzędzia umożliwiające prawidłową realizację obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności leków, np. wyposażyć zaplecze placówki w system do skanowania leków – tłumaczy Anna Olszewska, radca prawny z kancelarii prawnej Iurico.

Organami, które mogą zadecydować o nałożeniu kary są Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) lub Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny (WIF).

Karze za brak realizacji obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności produktów leczniczych podlegają:

- Podmiot odpowiedzialny – do 500 tys. zł;

- Wytwórca lub importer – do 500 tys. zł;

- Hurtownia farmaceutyczna – do 500 tys. zł;

- Apteka (w tym apteka szpitalna, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej) – do 20 tys. zł.

Spółka Lideo postanowiła sprawdzić czy rynek farmaceutyczny jest gotowy na wprowadzenie nowych regulacji. Każdy farmaceuta może wziąć udział w badaniu i wyrazić swoją opinię.

