Oddawane do aptek przeterminowane leki mogą zwiększać ryzyko zakażenia?

Każdy pojemnik na leki przeznaczone do utylizacji posiada specjalne zabezpieczenia, które skutecznie uniemożliwiają kontakt osób trzecich z odpadami - zapewnia NIA. Do tej pory Izba nie otrzymała żadnych niepokojących sygnałów w kwestii ewentualnego zagrożenia wynikającego z oddawania do aptek zbędnych leków.

Grupa posłów zainteresowała się kwestią zagrożenia związanego z przyjmowaniem i przetrzymywaniem przez apteki przeterminowanych leków. Zwróciła się do Ministra Zdrowia w związku ze zmianami, jakie dotyczą zbierania przez apteki zbędnych preparatów i sprzętu medycznego w celu ich utylizacji.

- W świetle nowych przepisów pracownicy aptek nie mogą mieć fizycznego kontaktu z przedmiotami przyniesionymi przez klientów, a więc także z przeterminowanymi lekarstwami i sprzętem medycznym. Dlatego gdy pojemniki przeznaczone do zbierania tych odpadów zostają wypełnione, pracownicy aptek nie wiedzą, co dalej mogą z nimi zrobić, a w tej sytuacji dochodzi do wycofywania – wciąż pełnych - pojemników z użytku i składowania ich na terenie aptek. To z kolei powoduje ryzyko, że – często niebezpieczne – odpady tego typu będą wyrzucane przez obywatelki i obywateli wraz ze zwykłymi, zmieszanymi odpadami i trafiać będą na komunalne składowiska śmieci, co stanowi zagrożenie dla ludzi i środowiska - piszą w interpelacji.

Pytają, kiedy Ministerstwo Zdrowia opracuje procedury utylizacji przeterminowanych lekarstw i sprzętu medycznego dostosowane do aktualnie wdrożonych przepisów dotyczących przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19?; Czy do tego czasu Ministerstwo Zdrowia przedstawi aptekom wytyczne pozwalające zniwelować ewentualne zagrożenie związane z - dłuższym niż zakładany - czasem przetrzymywania przeterminowanych lekarstw i sprzętu medycznego?

Do sprawy odniósł się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, przypominając, że za utylizację leków i sprzętu medycznego jako odpadów powstałych w gospodarstwach domowych odpowiadają samorządy. To w ich gestii leży zadbanie o to, na terenie gminy stanęły pojemniki, do których zgodnie z prawem można wyrzucać niezdatne do użycia wyroby farmaceutyczne. Punkty przyjmujące przeterminowane leki i zużyty sprzęt medyczny znajduje się w urzędach gmin, przychodniach, szpitalach oraz wybranych aptekach. W tym ostatnim przypadku należy sprawdzić, czy apteka ma podpisaną umowę z gminą na gromadzenie takich odpadów.