Odmrażanie psychiatrii. Psychoterapia grupowa stacjonarnie. Kiedy powrót?

Wydaje mi się, że w czerwcu - w sposób trochę zmieniony, dostosowany do indywidualnych możliwości organizacyjnych każdej placówki - dzienne oddziały zdrowia psychicznego zaczną funkcjonować - ocenia prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Na początku kwietnia br. kilka organizacji psychoterapeutycznych wystosowało do ministra zdrowia apel o "wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ".

Wśród wprowadzonych kategorii usług nie zostały uwzględnione sesje psychoterapii grupowej, które również można realizować zdalnie, za pośrednictwem dostępnych, szyfrowanych komunikatorów internetowych" - dodali wskazując, że pacjenci, którzy do tej pory korzystali z grup psychoterapeutycznych pozostali bez możliwości kontynuacji leczenia.

Resort zdrowia odpowiedział, że idea jest bardzo słuszna, ale wyzwaniem pozostaje zagwarantowanie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw pacjenta w trakcie udzielania tego rodzaju świadczeń. Dodatkowo NFZ zwrócił uwagę na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa w trakcie sesji psychoterapii grupowej.

"W opinii Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ możliwość zagwarantowania przestrzegania praw pacjenta oraz poufności danych jest warunkiem dopuszczenia do realizacji danego rodzaju świadczeń z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych" - odpisało MZ na apel organizacji, zwracając się jednocześnie do autorów petycji o wskazanie "ewentualnych wytycznych oraz zaleceń, które mogłyby zostać skierowane do podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego udzielania telemedycznie świadczeń psychoterapii grupowej".

Podczas dzisiejszej (20 maja) telekonferencji na temat lęku w czasie pandemii, organizowanej przez PAP, prof. Piotr Gałecki podał informacje dotyczące "odmrażania" psychiatrii i psychoterapii: