Odmrażanie systemu zdrowotnego może potrwać co najmniej 3 miesiące

Od 1 czerwca - poza uzdrowiskami - system opieki zdrowotnej wraca do funkcjonowania, jednak odmrażanie na poziomie szpitali, by w pełnym zakresie przywrócić zakres wykonywania świadczeń, może potrwać ze trzy miesiące - ocenia wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Aktualnie NFZ przygotowuje plany finansowe na 2021 rok. Ma na razie niepełny zakres informacji. Zbiera dane z ZUS, KRUS, MF, GUS, ale te dane mocno się zmieniały w ostatnim czasie i trudno jest na ich podstawie dokonywać wiarygodnych planów. Plan jest taki, że do końca tego tygodnia NFZ powinien przygotować 3. letnią prognozę przychodów. Do tego dopasuje plan kosztów i na koniec czerwca powinniśmy wiedzieć, jaki jest plan finansowy. Już dzisiaj widać istotny spadek w przychodach płatnika z uwagi na niższe wpływy ze składek ubezpieczonych.

Jaka jest perspektywa "odmrażania" systemu ochrony zdrowia? To jedno z najczęściej zadawanych pytań w rzeczywistości około pandemicznej. Jak ocenia wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, już w maju zdjęto większość ograniczeń, czyli pacjenci mogli być przyjmowani planowo: - Mam nadzieję, że w czerwcu to już mocno ruszy - powiedział podczas webinaru "COVID-19 a branża farmaceutyczna", zorganizowanego przez Pracodawców RP (27 maja br.).

Przypomniał, że trakcie pandemii, wszyscy pacjenci w trybie nagłym byli przyjmowani, była też kontynuacja terapii: - Na początku pandemii przygotowaliśmy wytyczne, na podstawie których można było dokonywać pewnych odstępstw w zakresie monitorowania pacjentów czy wydawania leków pacjentom w zakresie programów lekowych.

Choć jak przyznał, łatwiej jest coś zamrozić niż odmrozić: - Widzimy to na wielu przykładach. Mogą działać szkoły, przedszkola, a ich działalność jest nadal niepełna. Odmrażanie systemu ochrony zdrowia może trwać dłużej. Mam nadzieję, że będą wykonywane te zabiegi, na które pacjenci oczekują w trybie pilnym. Chcielibyśmy również, by mogli wykonać badania laboratoryjne i obrazowe czy odbyć tradycyjną wizytę u lekarza.

Wiceminister ocenił, że od 1 czerwca - poza uzdrowiskami - system opieki zdrowotnej wraca do funkcjonowania, jednak odmrażanie na poziomie szpitali, by w pełnym zakresie przywrócić zakres wykonywania świadczeń, może potrwać ze trzy miesiące: - Mając na uwadze bezpieczeństw na pewno część zabiegów będzie początkowo wykonywana w mniejszym zakresie. To na pewno spowoduje trochę problemów systemie ochrony zdrowia.