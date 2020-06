OF w Austrii: Medyczny pas bezpieczeństwa, Telefon do apteki

Usługi świadczone przez farmaceutów w Austrii obejmują m.in. konsultacje dotyczące terapii lekowej i badania diagnostyczne, prowadzenie terapii substytucyjnej w przypadku pacjentów uzależnionych od substancji opioidowych.

Rynek aptek w Austrii zdominowany jest przez niezależne placówki, co jest bezpośrednim wynikiem regulacji chroniących rynek przed powstawaniem sieci aptek. Zgodnie z prawem apteka może być założona jedynie przez farmaceutę będącego członkiem lokalnej społeczności i musi się znajdować co najmniej 500 metrów od najbliższej placówki, przy czym na jedna aptekę nie może przypadać średnio mniej niż 5 500 osób. Ponadto, jeden farmaceuta nie może być właścicielem więcej niż dwóch aptek. W wyniku powyższych regulacji 25% farmaceutów poradzi swoje własne apteki i zatrudnia średnio 3 innych farmaceutów.

W pierwszej dekadzie dwudziestego wieku w Austrii miał miejsce rozwój aptek w społecznościach nieposiadających wcześniej placówek, w wyniku czego nastąpił znaczny wzrost liczby placówek oraz personelu w nich zatrudnionego. Obecnie ponad połowa wszystkich aptek znajduje się w miejscowościach wiejskich lub w małych miasteczkach.

Szeroki zakres usług

W Austrii zakres usług opieki farmaceutycznej jest szeroki i dotyczy różnych obszarów działalności. Podstawową usługą, dostępną we wszystkich aptekach, jest tzw. „Medyczny pas bezpieczeństwa”. Jest to wariant konsultacji farmaceutycznej, koncentrujący się na identyfikacji negatywnych efektów ubocznych zażywanych leków oraz negatywnych interakcji pomiędzy poszczególnymi substancjami. Usługa została wprowadzona w 2007 roku i jej skuteczność jest zwiększona dzięki systemowi e-Medikation, za pomocą którego farmaceuta dysponuje pełnym obrazem leków zażywanych przez pacjenta. Przeciętny czas trwania konsultacji to ok. 10 minut.

Kolejną podstawową usługą świadczoną w aptekach jest „10 minut dla Twojego zdrowia”. Trzonem usługi jest zapewnienie pacjentom dostępu do podstawowych badań diagnostycznych, jak mierzenie poziomu ciśnienia, cholesterolu oraz cukru krwi. Zakres badań poszerzany jest okresowo o bardziej zaawansowane badania w ramach ogólnokrajowych kampanii tematycznych o takich obszary jak alergie czy badanie żył.