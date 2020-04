Oferta Żabki: 16,17 zł za pakiet 10 maseczek

Od 15 kwietnia w sieci sklepów Żabka mają być dostępne jednorazowe maseczki ochronne w opakowaniach po 10 sztuk w cenie 16,17 zł za pakiet. Stanowią wyrób niemedyczny zgodny z normą EN149, przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa.

Najniższa cena na rynku wynika z całkowitej rezygnacji przez Żabkę i jej franczyzobiorców z zysku. W pierwszej transzy do ponad 6000 sklepów trafi 8 milionów maseczek.

Do 16 kwietnia br. maseczki pojawią się we wszystkich sklepach w całej Polsce. Sieć zapowiada, że kolejna transza pojawi się w sklepach w przyszłym tygodniu - zapewnia zarząd firmy Żabka Polska.

Jest to element działań, które sieć Żabka podjęła w związku z dodatkową ochroną zalecaną na obecnym etapie epidemii. W ostatnich dniach zrealizowana została dystrybucja maseczek ochronnych dla pracowników i rozpoczęło się przygotowanie 500 tysięcy maseczek medycznych do nieodpłatnego przekazania szpitalom. Jednak największym wyzwaniem, które Żabka postanowiła podjąć, było zapewnienie możliwości nabycia, przez jak największą grupę klientów, maseczek w jak najniższej cenie. W efekcie podjęto decyzję o rezygnacji z zysku, zarówno po stronie sieci, jak i franczyzobiorców.

-W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie która odzwierciedla koszty zakupu i transportu. Dołączyli do nas franczyzobiorcy, akceptując rezygnację z marży również po ich stronie. Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych – mówi Tomasz Suchański, Prezes zarządu firmy Żabka Polska.

Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa. Cena za sztukę wynosi poniżej 1,62 zł przy zakupie opakowania zawierającego 10 sztuk. Odpowiada ona kosztowi zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski. Tym samym maseczki sprzedawane są bez marży. Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta.

Maseczki przyleciały do Polski specjalnie zorganizowanym przez sieć Żabka samolotem Boeing 747-400 JumboJet i trafiły w ostatni piątek (10 kwietnia) w nocy na Lotnisko Chopina w Warszawie. Po dokonaniu wszystkich formalności są obecnie kierowane do sklepów w całej Polsce.