OIA w Warszawie ws. zatrudnionych absolwentów zwolnionych z podatku dochodowego

OIA w Warszawie wydała informację dla właścicieli aptek zatrudniających tegorocznych absolwentów uniwersytetów medycznych, który nie ukończyli 26 r.ż., a którzy zwolnieni są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawą prawną jest art. 21 ust, 1 pkt 148:

"Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ma zastosowanie limit zwolnienia w wysokości 85.528 zł rocznie. Limit ten obowiązuje niezależnie od liczby umów zawartych przez osobę uprawnioną do korzystania ze zwolnienia oraz bez względu na liczbę płatników stawiających do jej dyspozycji zwolnione przychody. Nie obejmuje on jednak przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku".

Odnosząc się natomiast do kryterium wieku Izba wskazuje, że o zastosowaniu zwolnienia decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Ze stanowiska Ministerstwa Finansów z 29 września 2019 r. wynika, że gdy podatnik kończy 26 lat w danym roku podatkowym – przykładowo 10 lutego 2020 r. – to omawiane zwolnienie ma zastosowanie również w tym miesiącu, ale wyłącznie do przychodów otrzymanych nie później niż w dniu urodzin.

W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. płatnik pdof nie był zobowiązany do uwzględniania omawianego zwolnienia z urzędu na etapie poboru zaliczek na pdof. W wyniku tych uregulowań podatnik powinien je uwzględnić dopiero w zeznaniu za 2019 r., chyba że złożył ustawowe oświadczenie, w oparciu o które płatnik nie pobierał od przychodów objętych zwolnieniem zaliczek.

Izba podkreśla, że po raz pierwszy przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W tym roku z kolei podatnik ma możliwość złożenia płatnikowi wniosku o niestosowanie zwolnienia. Gdy tak zdecyduje, wówczas płatnik nie będzie stosował zwolnienia i zaliczki na pdof nie będzie pobierał najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten podatnik zobowiązany jest składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Zdaniem Izby, możliwość złożenia takiego wniosku jest praktycznym rozwiązaniem dla tych podatników uprawnionych do omawianej preferencji, którzy przychody zwolnione osiągają od więcej niż jednego płatnika. W ich przypadku uwzględnianie zwolnienia przez każdego płatnika mogłoby skutkować obowiązkiem dokonania znacznej dopłaty podatku w rocznym zeznaniu.

Więcej: oia.waw.pl